"Я умоляю, не будьте равнодушными": Злата Огневич поговорила с женами "азовцев" и обратилась к фолловерам

"Я умоляю, не будьте равнодушными": Злата Огневич поговорила с женами "азовцев" и обратилась к фолловерам

Жены военных из полка "Азов" рассказали певице о ситуации в Мариуполе.

Злата Огневич провела прямой эфир в Instagram с женами бойцов из полка "Азов", которые находятся в Мариуполе. Женщины рассказали, что там сейчас происходит. Они также отмечали, как фолловеры могут помочь военным и гражданским, которые находятся в блокаде в Мариуполе.

"Смотрите, делайте выводы, не молчите о том, что прямо сейчас сотни людей молят и умоляют о спасении. Постоянные обстрелы, сброс бомб, отсутствие зеленых коридоров, отсутствие пищи, лекарств, цинизм и убийства со стороны оккупантов — вот так проходит жизнь обычных людей, которые еще недавно жили в прекрасном городе, мечтали, любили, работали, планировали… Они не заслуживают этого.

Военный гарнизон, сотни гражданских, более 500 раненых. Их нужно НЕМЕДЛЕННО вытаскивать, спасать, призывать мировое сообщество, делать все возможное для спасения людей!

Я умоляю, не будьте равнодушны и поддерживайте Мариуполь.

И еще. Важно. У меня все еще остается надежда, что Украине нужны ЖИВЫЕ герои. И власть нашей страны приложит максимум усилий для их спасения", — написала певица.

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