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Я вам не бабушка: 73-летняя блогер показала, как может выглядеть и одеваться женщина ее возраста

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
912
Время на прочтение
2 мин
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Я вам не бабушка: 73-летняя блогер показала, как может выглядеть и одеваться женщина ее возраста

Кейко Гест(Keiko Guest), фото: https://www.facebook.com/keikoguest

Не только кинозвезды демонстрируют нам, что выглядеть гораздо моложе своих лет и одеваться без каких-либо ограничений можно в возрасте 70+.

73-летняя профессиональная танцовщица и фотограф Кейко Гест не согласно с тем, что в выборе одежды и образа жизни после прохождения определенного возрастного этапа нужно себя как-то ограничивать. 

В своем TikTok Кейко демонстрирует безупречную физическую форму и смелые наряды с декольте, разрезами, открытым животом и короткими юбками. Женщина выглядит на 45 лет и носит все что ей нравится. Кейко объясняет свою молодость и образ мышления активным образом жизни.

@keikoguestofficial #onthisday #fyp ♬ original sound - Keiko Guest
Кейко Гест(Keiko Guest), фото: https://www.facebook.com/keikoguest / ©
Кейко Гест(Keiko Guest), фото: https://www.facebook.com/keikoguest

Иногда она записывает видео в которых показывает, как она могла бы выглядеть, если бы одевалась и вела себя так, как принято в ее возрасте. Вернее, было принято ранее. Сейчас же мы видим все больше женщин, которые выбирают активный образ жизни и ломают стереотипное восприятие возраста. 

@keikoguestofficial #onthisday LOVE THESE #throwback #love #life #grateful #dance #thankyou #GOD #health ♬ original sound - Keiko Guest

Четыре года назад Кейко красила волосы, теперь же она предпочитает свою естественную серебристую седину. 

@keikoguestofficial #onthisday ♬ original sound - Keiko Guest

В комментариях подписчики благодарят жизнерадостного блогера за отличный мотивирующий пример отношения к жизни и к возрасту 

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Дата публикации
Просмотры
912
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