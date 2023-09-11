Я вам не бабушка: 73-летняя блогер показала, как может выглядеть и одеваться женщина ее возраста

Не только кинозвезды демонстрируют нам, что выглядеть гораздо моложе своих лет и одеваться без каких-либо ограничений можно в возрасте 70+.

73-летняя профессиональная танцовщица и фотограф Кейко Гест не согласно с тем, что в выборе одежды и образа жизни после прохождения определенного возрастного этапа нужно себя как-то ограничивать.

В своем TikTok Кейко демонстрирует безупречную физическую форму и смелые наряды с декольте, разрезами, открытым животом и короткими юбками. Женщина выглядит на 45 лет и носит все что ей нравится. Кейко объясняет свою молодость и образ мышления активным образом жизни.

Кейко Гест(Keiko Guest), фото: https://www.facebook.com/keikoguest

Иногда она записывает видео в которых показывает, как она могла бы выглядеть, если бы одевалась и вела себя так, как принято в ее возрасте. Вернее, было принято ранее. Сейчас же мы видим все больше женщин, которые выбирают активный образ жизни и ломают стереотипное восприятие возраста.

Четыре года назад Кейко красила волосы, теперь же она предпочитает свою естественную серебристую седину.

В комментариях подписчики благодарят жизнерадостного блогера за отличный мотивирующий пример отношения к жизни и к возрасту

Читайте также: