"Я видел ее в парке несколько раз, и мы понюхались": пес Патрон рассказал о своей пассии

Пес-сапер Патрон показал фолловерам новую фотографию, где он запечатлен с задумчивым взглядом. Он также рассказал в посте о своей пассии – собаке, которая ему понравилась в парке. Четвероногая звезда спросила у подписчиков совета, как лучше ему приударить за своей избранницей?

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

"Не писал вам. Здесь такое дело… Ну, этот. Как понять, что ты нравишься кому-нибудь?

Я мастер раздавать любовные советы…людям. Но если людей можно спросить, у собак есть только игра тела. Насколько высоко поднята лапа, какова интонация в "гав". Типа "гаууууу" или "ввваф". Там у нас столько диалектов, что пес голову сломит!

Возможно, есть что-то похожее между заигрыванием собак и людей? Ну, вот человеческие девочки вертят волосы на пальцы или достают откуда-то этот специальный игривый смех "хихихи". А ребята делают в беседе такие крошечные шаги вперед, и не знают, куда деть руки. Язык тела, значит, есть и у собак, и у людей.

Что вы такого замечали при флирте из языка тела? Я видел ее в парке несколько раз, и мы что-то понюхались, ну, знаете, как оно бывает: ты ей под хвост, то она тебе. И все, дальше разговор как-то не пошел.

Но она, когда шла, то повернулась посмотреть на меня. А я стоял такой потрясенный. Жесть, ну почему я не побежал за ней? Надо спланировать поход в парк в эти выходные. Вы мне нужны! Надо придумать какой-нибудь замечательный подкат. Всем флиртующий лизь", — рассказал Патрон.

Напомним, недавно пес Патрон посетил студию программы "Сніданок з 1+1", где сфотографировался в объятиях Павла Зиброва.

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