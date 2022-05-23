"Я видел столько смертей": история гражданина Казахстана, который спас более 200 украинцев

Константин эвакуировал более 200 человек из самых горячих точек Киевской области.

Константин Гудаускас - гражданин Казахстана, в Украину приехал в 2019 году, спасаясь от политических преследований на Родине. В Казахстане он был общественным активистом, занимался защитой прав людей. Константин понятия не имел, что уже через три года ему придется не просто защищать, а спасать людей в Украине.

Константин начал свою работу по спасению людей из Бучи, Ворзеля и других городов и сел Киевской области уже 24 февраля. На второй же день в его машину попал снаряд, но, к счастью, не разорвался, а застрял прямо в батарее электрокара. В момент удара Константин потерял сознание, очнулся во временном госпитале в Гостомеле с контузией.

Девятого марта Константин Гудаускас узнал, что знаменитый композитор Игорь Поклад вместе с семьей уже две недели заблокированы в подвале своего дома в Ворзеле без еды, воды и связи с внешним миром. Константин поехал в Ворзель, нашел дом и спас семью Игоря Поклада и его собак.

Светлана Покладистостям

Ехать пришлось через российские блокпосты. Светлана Поклад вспоминает, что на блокпосте она услышала от российского военного:

"И ты за вот этим старьем поехал? Ну ты и идиот, ну ты и самоубийца, ну ты и придурок!"

Константину удалось вытащить из ада 203 человека. Его били, стреляли над головой, спрашивали, готов ли он умереть, на что герой отвечал, что свыкся с мыслью, что может не вернуться.

В жилой комплекс в Буче, где он жил до войны, прилетело три ракеты. Квартира Константина чудом уцелела, но он сомневается, что когда-либо снова сможет жить в Буче:

"Я видел там столько смертей... То, что вы видели после оккупации, я видел во время оккупации. Я видел, как убивают людей, идущих по улице".

Через два месяца спасать понадобилось уже самого Константина. 20 мая, за день до окончания срока пребывания в Украине, Константин пришел в эмиграционную службу, чтобы его продлить. Но ему сообщили, что 9 января было принято решение отказать в продлении документов о предоставлении защиты в качестве беженца.

Узнав об этом, Игорь Поклад и его жена Светлана решили сделать эту историю публичной. К защите Константина подключись много известных людей, в том числе Ольга Сумская.

Благодаря вмешательству общественности дело Константина согласились пересмотреть. Герой надеется, что решение будет вынесено в его пользу:

"У меня волонтерский штаб 37 человек, я просто не могу бросить их. Я просто не могу уехать из Украины до победы!"

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