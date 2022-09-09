"Я видела королеву Елизавету II вживую несколько раз": Катя Осадчая о британской монархине

Ведущая отреагировала на смерть королевы Елизаветы II.
Катя Осадчая опубликовала в Instagram фото памятной обложки американского журнала Time с изображением королевы Елизаветы II, умершей 8 сентября.
В посте ведущая рассказала, что несколько раз вживую видела британскую монархиню на конных скачках в Аскоте. Она отметила, что медийный образ Елизаветы II совпадал с образом в жизни.
"Я видела королеву Елизавету II вживую несколько раз, на королевской конной гонке в Аскоте. Главное, что тогда бросилось в глаза, что медийный образ монарха, известный на весь мир, абсолютно соответствует реальности. Походка, манеры, все окружающие атрибуты, люди вокруг, что поклоняются в уважении, а не подобострастно, это отдельный мир традиций, хранительницей которых была Елизавета.
Как бы нам ни рассказывали о закулисье Букингемского дворца, какие бы сплетни ни разводили и какие бы скандалы ни рождались, как бы в красках ни рассказывали об изменах мужа в молодости, об обвинениях в смерти Дианы и чрезмерных расходах на жизнь двора, Елизавета была непоколебима в мудром отношении ко всему.
Я не знаю наверняка, но есть впечатление, что принцип "и это тоже пройдет" сохранил королеве здоровье, нервы и принес так много лет жизни. Пережить такое количество мировых катаклизмов, начиная с послевоенных лет, смену правящих партий, премьеров, мирового геополитического ландшафта.
Я запомнила ее фразу, объясняющую жизнь королевы последние 70 лет, когда очередной премьер уходил в отставку, она сказала: "Вы за время моего правления уже седьмой, вы приходите и уходите, вы устаете, болеете, а у меня нет такого права, я не могу никуда уйти".
Королева, спи с миром. Мир никогда не будет идеальным, просто нужно изменить к нему отношение…", — написала Осадчая.
Напомним, королева Елизавета II умерла в возрасте 96 лет. За 70 лет правления она формально утвердила 15 премьер-министров страны.
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