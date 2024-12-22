"Я все еще жив": король Чарльз пошутил о своем диагнозе

Британский монарх иронично пошутил о своем здоровье на фоне информации из дворца о том, что его лечение от рака продолжится в 2025 году.

76-летний король пошутил, что он «еще жив», когда во время посещения общественного мероприятия в здании муниципалитета Уолтем-Форест в Уолтемстоу его спросили, как он себя чувствует.

"Ваше Величество, доброе утро, как дела?", - спросил один из доброжелателей короля. На что Чарльз в шутку ответил: "Я все еще жив", пишет Daily Mail.

Это произошло после того, как было подтверждено, что лечение короля от рака будет продолжено в новом году, хотя в Букингемском дворце делая заявление подчеркнули, что врачи довольны прогрессом.

Король Чарльз / Фото: Associated Press

Напомним, уже на следующей неделе король Чарльз соберет своих родственников на рождественской службе в Сандрингеме, а после они посетят семейный обед.

О традициях семьи Виндзоров на Рождество мы рассказывали ранее.

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