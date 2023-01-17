"Я злой, что в мою страну тянут руки": пес Патрон показал, какой он бывает в гневе

Пес Патрон показал фолловерам в Instagram, как он выглядит, когда злой. На снимке собака продемонстрировала злобный оскал.

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

В посте Патрон отметил, что он в гневе из-за того, что враг пришел на нашу землю и совершает столько бед. Он также поблагодарил наших защитников и выразил соболезнования родным погибших во время ракетной атаки по дому в Днепре.

"Я злой. Я настолько злой, что в мою страну тянут руки. Что ракетами обстреливают жилые дома. Что спасатели ГСЧС сейчас в Днепре должны работать вне человеческих возможностей, чтобы достать из-под завалов людей. Что так много потерь. Что возле того дома стоят родственники и не знают, живы ли их родные под теми завалами, что они должны это чувствовать, что их заставляют это чувствовать, ведь они в этом не виноваты.

Я злой, что не могу осуществить слова из песен и картинок обо мне и перегрызть горло тому маленькому злобному карлику и его прихвостням.

Но я не чувствую себя маленьким псом, который ничего не может изменить. Ведь и я, и вы, и все люди из цивилизованного мира каждый день приближают поражение зла.

Я очень благодарен силам ПВО, которые не допустили еще большего масштаба трагедии.

Я хочу выразить искренние соболезнования семьям погибших. Эти слова не облегчат вашу боль, но я хочу, чтобы вы знали, что вся страна в скорби вместе с вами", — написал Патрон.

Напомним, ранее известный пес показал нового домашнего жителя, который улегся на его спальное место, пока он был в командировке.

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