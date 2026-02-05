ТСН в социальных сетях

Общество
89
1 мин

Японская императрица Масако в темно-бирюзовом костюме и жемчугах появилась на встрече в Японии

Императрица Японии выбрала для своего появления деловой образ.

Алина Онопа
Император Нарухито и императрица Масако

Император Нарухито и императрица Масако / © Getty Images

Японский император Нарухито и его супруга императрица Масако встретились в Императорском дворце в Токио с людьми, которые получили награды за вклад в области сельского хозяйства, рыболовства и животноводства. Супруги поблагодарили их за их труд.

Масако появилась там в деловом образе. На ней был костюм темно-бирюзового оттенка, который состоял из однобортного жакета и брюк свободного кроя. Наряд она скомбинировала с черными кожаными туфлями с лакированными носками и устойчивыми каблуками.

Император Нарухито и императрица Масако / © Getty Images

Император Нарухито и императрица Масако / © Getty Images

Императрица сделала элегантную прическу, нежный макияж, уши украсила большими жемчужными серьгами, а шею — ожерельем с жемчугом.

Император Нарухито был одет в серый классический костюм, белую рубашку и полосатый галстук.

Напомним, императрица Масако в небесно-голубом платье и с изысканной брошью приняла участие в новогодней церемонии в Императорском дворце.

