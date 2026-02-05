- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 89
- Время на прочтение
- 1 мин
Японская императрица Масако в темно-бирюзовом костюме и жемчугах появилась на встрече в Японии
Императрица Японии выбрала для своего появления деловой образ.
Японский император Нарухито и его супруга императрица Масако встретились в Императорском дворце в Токио с людьми, которые получили награды за вклад в области сельского хозяйства, рыболовства и животноводства. Супруги поблагодарили их за их труд.
Масако появилась там в деловом образе. На ней был костюм темно-бирюзового оттенка, который состоял из однобортного жакета и брюк свободного кроя. Наряд она скомбинировала с черными кожаными туфлями с лакированными носками и устойчивыми каблуками.
Императрица сделала элегантную прическу, нежный макияж, уши украсила большими жемчужными серьгами, а шею — ожерельем с жемчугом.
Император Нарухито был одет в серый классический костюм, белую рубашку и полосатый галстук.
Напомним, императрица Масако в небесно-голубом платье и с изысканной брошью приняла участие в новогодней церемонии в Императорском дворце.