Японская принцесса Кико посетила музей в Токио

Принцесса Японии осмотрела новую экспозицию в местном музее.

Жена наследного принца Японии Акисино – принцесса Кико – посетила городской музей Кийосе в Токио. Там она с любопытством осмотрела экспозицию.

Принцесса Кико / Getty Images

Дочь императора Японии Нарухито – принцесса Айко – выразила свою поддержку Украине на своей первой пресс-конференции. Она отметила, что "ее сердце разбито" из-за количества жертв среди мирных жителей

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