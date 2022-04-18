Японская принцесса Кико посетила музей в Токио

Принцесса Японии осмотрела новую экспозицию в местном музее.
Жена наследного принца Японии Акисино – принцесса Кико – посетила городской музей Кийосе в Токио. Там она с любопытством осмотрела экспозицию.
Дочь императора Японии Нарухито – принцесса Айко – выразила свою поддержку Украине на своей первой пресс-конференции. Она отметила, что "ее сердце разбито" из-за количества жертв среди мирных жителей
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