Японскую принцессу госпитализировали в больницу с пневмонией

Японскую принцессу госпитализировали в больницу с пневмонией

38-летняя принцесса Йоко подхватила коронавирус.

Дочь покойного японского принца Томохито (двоюродного брата бывшего императора Японии Акихито) - принцесса Йоко - была госпитализирована с пневмонией средней тяжести, вызванной COVID-19.

Принцесса Йоко / Getty Images

У Йоко болело горло, а на следующий день она получила положительный результат на коронавирус.

Издание Daily Mail сообщает, что принцессу лечили в Императорском дворце, а затем ее отвезли в больницу Токийского университета. Из симптомов у принцессы кашель, температура в норме.

К слову, принцесса Йоко возглавляет токийскую корпорацию социального обеспечения Yuai Jujikai. Она также является почетным президентом Японской ассоциации универсального звукового дизайна (некоммерческая организация, помогающая людям с потерей слуха).

Напомним, положительный тест на COVID-19 получили также принц Уэльский Чарльз и его супруга герцогиня Корноульская Камилла, король Испании Филипп VI и королева Дании Маргрете II.

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