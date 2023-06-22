Яркая, как королева: дочь Елизаветы II появилась на Royal Ascot в наряде цвета тиффани

Принцесса Анна не пропустила скачки в Аскоте ни в первый, ни во второй день соревнований.

Единственная дочь королевы Елизаветы II приехала на Royal Ascot в элегантном платье цвета Тиффани с круглым воротником, дополнив его белым жакетом и широкополой ярко-синей шляпой. На шее у королевской принцессы было жемчужное колье из трех нитей, а в ушах - лаконичные жемчужные серьги-висюльки. Она была практически без макияжа и лишь немного подчеркнула блеском губы.

Принцесса Анна на королевских скачках в Аскоте / Фото: Getty Images

В первый день королевских скачек в Аскоте принцесса Анна была запечатлена в бирюзовом пальто и шляпе в тон, обута в черные туфли на каблуках и с кожаной сумкой на тонком ремешке на плече. Вместе с ней на фото попал бывший муж королевы Камиллы – Эндрю Паркер-Боулз, с которым у принцессы Анны в свое время был непродолжительный роман.

Принцесса Анна на королевских скачках в Аскоте / Фото: Getty Images

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