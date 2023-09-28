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Яркая, как королева: принцесса Анна на открытии отеля в центре Лондона

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
609
Время на прочтение
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Яркая, как королева: принцесса Анна на открытии отеля в центре Лондона

Принцесса Анна / Фото: Getty Images

Королевская принцесса Анна редко носит яркие наряды. Но на открытии отеля The OWO в Уайтхолле появилась именно в таком.

Отель OWO был построен на историческом месте дворца Уайтхолл и выходит окнами на Королевскую конную гвардию возле парка Сент-Джеймс, всего в миле от Букингемского дворца.

73-летняя принцесса открыла на сцене мемориальную доску с выгравированным названием нового помещения, ее титулом и датой вместе с руководителями компаний Hinduja Group и AccorHotels, которые руководили реконструкцией.

Принцесса Анна / © Getty Images
Принцесса Анна / Фото: Getty Images

Анна приехала на официальную церемонию открытия в насыщенно-синем костюме, который состоял из удлиненного жакета и прямой юбки длины до колен. На шее у нее был платок в звериный принт, на груди пришпилена золотая брошка, Анна была обута в черные туфли-лодочки, одета в перчатки и держала клатч под мышкой.

Ее волосы были собраны в фирменную прическу, которую принцесса носит уже много лет, а в макияже Анна немного подчеркнула губы блеском и надела серьги-висюльки с жемчужинами.

Принцесса Анна / © Getty Images
Принцесса Анна / Фото: Getty Images

Мероприятие также посетила принцесса Беатрис с мужем Эдоардо Мапелли-Моцци.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци / © Getty Images
Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
609
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