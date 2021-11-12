Яркая, как мама: дочь королевы - принцесса Анна - надела яркий костюм на прием

Пока королева Елизавета II находится на отдыхе по рекомендации врачей, ее родственники активно работают.
На днях 71-летняя дочь королевы принцесса Анна посетила прием в честь победителей премии Queen's Awards for Enterprise в Виндзорском замке. Королевская принцесса появилась на мероприятии в голубом костюме, состоящем из удлиненного жакета и юбки прямого кроя. Обута Анна была в черные замшевые туфли с бантиками и на невысоких каблуках. В руках она держала черный клатч, на руках у принцессы были черные перчатки, а на шее пестрый платок. Золотые серьги с жемчужными камнями и брошка в виде красного мака завершали образ и отлично гармонировали с красной помадой на губах.
Также этот прием посетила сестра королевы – принцесса Александра и невестка королевы – графиня Уэссекская Софи. Наследник трона – принц Чарльз тоже нашел время в своем плотном графике и посетил мероприятие.
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