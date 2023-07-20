Яркая Камилла и Чарльз в любимом костюме: королевская чета приехала в Уэльс

Король Чарльз III и королева Камилла приехали сегодня в Театр Брихейниог в Бреконе, в Уэльсе.

Там у королевской четы была встреча с представителями местного сообщества, а также волонтерами. 76-летняя Камилла, сегодня выглядела прекрасно в зеленом платье-рубашке Liberty London, украшенном павлиньими перьями поверх которого набросила платок-накидку. Наряд Камилла сочетала с модной плетеной сумкой и любимыми туфлями телесного цвета от Sole Bliss.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

У королевы была ее фирменная прическа и дневной макияж. На правом запястье она носила одно из своих любимых украшений — браслет Van Cleef & Arpels, стоимостью 5 123 долларов и несколько других браслетов. Также Камилла надела пару золотых серьг-висюлек с зелеными камнями.

Королева Камилла и король Чарльз III / Фото: Getty Images

Король Чарльз надел свой любимый песочный костюм, под который подобрал полосатый галстук и белую рубашку. Обут монарх был в темно-бордовые туфли-оксфорды.

Королева Камилла и король Чарльз III / Фото: Getty Images

Днем ранее, напомним, король и королева провели прием в Виндзорском замке, где чествовали творчество Уильяма Шекспира. На мероприятии королева Камилла появилась в синем шелковом платье с мелкими точками и рюшами на груди и оборками на рукавах от Фионы Клэр.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

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