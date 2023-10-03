Яркая королева Соня с мужем и сыном присутствовала на открытии парламента

На торжественную церемонию приехал правящий король Харальд V, его супруга королева Соня и старший сын – наследный принц Хокон.

Больше всех, конечно, привлекла внимание королева Соня. 86-летняя королева была в ярко-красном пальто с меховой отделкой, в черной шляпе и обута в черные туфли на каблуках. В руках у нее были перчатки и небольшой черный клатч.

Королева Соня и король Харальд V и кронпринц Хокон / Фото: Getty Images

Соня надела крупное колье на шею, серьги из этого же комплекта, сделала прическу и макияж. Старший сын королевской четы – кронпринц Хокон – был одет в военную форму, как и его отец король Харальд V. Монарх после нескольких госпитализаций появился на публике с двумя тростями и выглядел не лучшим образом.

Королева Соня и кронпринц Хокон / Фото: Getty Images

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