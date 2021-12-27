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Яркие, забавные и очень стильные: вспоминаем образы принцессы Дианы в свитерах

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Яркие, забавные и очень стильные: вспоминаем образы принцессы Дианы в свитерах

Принцесса Диана / Getty Images

Образы принцессы в этих вязаных изделиях всегда смотрелись очень мило.

Принцесса Диана - икона стиля, но в повседневной жизни она предпочитала носить удобные, простые и яркие наряды, среди которых часто фигурировал теплый свитер. Принцесса Уэльская очень любила свитера с рисунками, часто сочетала их с юбками, джинсами и белыми рубашками.

Такой вид свитеров был особо популярен в 80-х годах, но в последние годы мода на подобные вещи опять возвращается и забавные свитера довольно часто можно увидеть в коллекциях у многих брендов. Поскольку в нашем регионе свитер также неотъемлемая часть зимнего образа, предлагаем посмотреть, как носила в свое время этот предмет одежды принцесса Уэльская.

Принцесса Диана / © Getty Images
Принцесса Диана / Getty Images
Принцесса Диана / © Getty Images
Принцесса Диана / Getty Images
Принцесса Диана / © Getty Images
Принцесса Диана / Getty Images
Принцесса Диана / © Getty Images
Принцесса Диана / Getty Images
Принцесса Диана / © Getty Images
Принцесса Диана / Getty Images
Принцесса Диана / © Getty Images
Принцесса Диана / Getty Images
Принцесса Диана / © Getty Images
Принцесса Диана / Getty Images
Принцесса Диана / © Getty Images
Принцесса Диана / Getty Images
Принцесса Диана / © Getty Images
Принцесса Диана / Getty Images

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