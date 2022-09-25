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Яркий макияж и конский хвост: 32-летняя подруга 85-летнего Сильвио Берлускони пришла на выборы

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Яркий макияж и конский хвост: 32-летняя подруга 85-летнего Сильвио Берлускони пришла на выборы

Марта Фашина и Сильвио Берлускони / Фото: Associated Press

Скандальный итальянский политик последнее время все чаще появляется перед камерами со своей эффектной подругой.

Сильвио Берлускони, лидер правоцентристской популистской партии Forza Italia, пришел сегодня, 25 сентября, на избирательный участок в Милане со своей партнершей Мартой Фашиной. 

Марта Фашина и Сильвио Берлускони / © Associated Press
Марта Фашина и Сильвио Берлускони / Фото: Associated Press

Пара вызывает неизменный интерес публики во многом из-за колоссальной разницы в возрасте: Берлускони 85 лет, а его избраннице всего 32. 

Скандальный политик, замешанный во многих сексуальных скандалах и даже судебных разбирательствах, но сумевший каждый раз выйти сухим из воды, постоянно меняет жен, любовниц и подруг, возраст которых, как правило, редко бывает старше 35 лет, последнее время появляется только в компании Марты Фашиной. Женщина также занимается политикой и является депутатом итальянского парламента. 

Марта Фашина и Сильвио Берлускони / © Associated Press
Марта Фашина и Сильвио Берлускони / Фото: Associated Press

Марта Фашина, которую Берлускони представляет как свою жену, не является его женой ни в гражданском, ни в церковном смысле, однако, как пишет итальянская пресса, пара сыграла "символическую свадьбу", поскольку даже против гражданской церемонии протестовали дети Сильвио, не желающие впоследствии делить наследство отца с его молодой женой. 

Марта Фашина и Сильвио Берлускони / © Associated Press
Марта Фашина и Сильвио Берлускони / Фото: Associated Press

Подруга Берлускони пришла на избирательный участок в платье-рубашке с ппринтом рolka-dot и белым воротником и манжетами. Политик сделала себе довольно яркий макияж и высокий конский хвост. 

Марта Фашина и Сильвио Берлускони / © Associated Press
Марта Фашина и Сильвио Берлускони / Фото: Associated Press

Стоит отметить, что Марта очень любит такой фасон платьев и этот принт. 

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