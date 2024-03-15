Яркий образ Камиллы: эксперт по стилю объяснила, почему королева появилась на службе в ярко-голубом пальто

Ее Величество возглавляла службу ко Дню Содружества в начале этой недели, 11 марта.

День Содружества является ключевой ежегодной традицией, отмечаемой во многих частях мира, и важным днем ​​для королевской семьи, чтобы продемонстрировать силу и единство всех стран.

В отсутствие короля Чарльза III службу возглавляла его супруга Камилла. Также ее сопровождали родственники – принцесса Анна, герцогиня Софи, принц Уильям и другие члены королевской семьи.

Королева Камилла и принц Уильям / Фото: Associated Press

Как мы уже рассказывали ранее королева появилась в этот день на публике в пальто насыщенного голубого цвета от Bruce Oldfield, шляпе Philip Treacy с перьям и со старинной брошью в форме сердца на груди.

Консультант по имиджу Франческа Кэрнс считает, что яркий оттенок, выбранный для мероприятия, был тщательно подобран королевой и не просто так. Ее цитирует издание express:

"Ярко-голубой оттенок действительно дополняет цвет глаз Камиллы. Вероятно, она выбрала этот оттенок, чтобы обозначить позитив и единство семьи, учитывая значение этого события в праздновании Содружества. Синий цвет часто символизирует доверие и стабильность".

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Напомним, в прошлом году на службе ко Дню Содружества королева Камилла появилась в темно-синем наряде и в броши королевы Марии.

А о том, почему Камилла выбирает наряды королевского синего цвета мы рассказывали ранее.

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