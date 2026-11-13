Яркий осенний акцент: королева Камилла появилась на публике в эффектном красном пальто

Королева Камилла / © Getty Images

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Ее Величество оценила силу природы во время визита в один из старейших учреждений, находящихся под ее покровительством. Камилла высказалась по этому поводу после встречи с членами группы поддержки людей, переживших утрату, в Королевском хосписе Тринити в Клэпхеме.

«С природой не поспоришь, правда?» — сказала она, услышав о том, как людям, потерявшим близких, оказывается поддержка с помощью терапии природой.

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Королева Камилла / © Getty Images

Участники группы проводят пять встреч, которые включают прогулку по близлежащему парку Клэпхэм Коммон и сбор цветов и листьев в саду для наполнения вазы, символизирующей их горе и потерю любимого человека.

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Во время встречи Камилла увиделась с пациентами и их близкими в их палатах, после чего встретилась с медсестрами, врачами, поварами и представителями благотворительных магазинов Королевского хосписа Тринити.

Для этого выхода королева выбрала яркий образ, надев расклешенное к низу красное пальто длины миди с отложным воротником и потайной застежкой, сшитое на заказ британским дизайнером Fiona Clare. Обула Камилла черные высокие замшевые сапоги на устойчивых каблуках, а образ дополнила жемчужными серьгами-клипсами, легким макияжем и красивой укладкой.

Королева Камилла / © Getty Images

Ранее в этот же день королева провела прием в Кларенс-хаусе, приветствуя приветствовала Габи Вуд, исполнительного директора фонда Букеровской премии (Booker Prize Foundation). На фото можно увидеть, какой наряд был у Камиллы под ее красным пальто, ведь под ним можно заметить ту же синюю блузку в мелкий гороховый принт.

Королева Камилла и Габи Вуд / © Getty Images

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