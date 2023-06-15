В ярко-голубом платье и больших серьгах: королева Максима посетила колледж

Ее Величество появилась на публике в платье любимого фасона, которое ранее уже надевала.

Королева Нидерландов Максима посетила презентацию проекта "Жестче, лучше, быстрее, сильнее?", посвященного исследованиям о стрессе и давлении на производительность в высшем образовании. Встреча состоялась в Колледже Фонтис в городе Хертогенбос.

После этого королева Максима и министр образования Роберт Дейкграф приняли участие в семинаре по психическому здоровью молодежи. Королева является почетным президентом MIND Us - организации, проводившей исследование. Организация работает над тем, чтобы молодые люди контролировали свое психическое здоровье, развивали устойчивость и при необходимости обращались за помощью.

На Максиме было ярко-голубое платье-рубашка от бренда Maison Natan, которое она ранее уже неоднократно надевала. У платья были короткие рукава и широкий пояс с пряжкой. Образ дополнили клатч от Sophie Habsburg и бежевые туфли-лодочки от Gianvito Rossi. Также у королевы были в ушах большие голубые серьги, а волосы она собрала.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Напомним, недавно королева Максима также посетила Бразилию в качестве специального представителя Генерального секретаря Организации Объединенных Наций по инклюзивному финансированию развития (UNSGSA). В Латинской Америке она провела три дня.

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