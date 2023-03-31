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Ярко и бюджетно: королева Летиция очаровала брючным костюмом от бренда Zara

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
456
Время на прочтение
1 мин
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Ярко и бюджетно: королева Летиция очаровала брючным костюмом от бренда Zara

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Этот образ очень насыщенного оттенка, но, поскольку Летиция сочетала его только с золотом, выглядел он лаконично и элегантно.

Королева Летиция - поклонница удобных и ярких образов, поэтому красный цвет в ее гардеробе не редкость. На днях Ее Величество продемонстрировала, что еще и неравнодушна к демократичным брендам, поэтому надела лук от испанского бренда Zara.

Этот наряд королева выбрала для литературного мероприятия, посвященного столетию первого книжного магазина Casa Del Libro, которое проводилось в Мадриде.

Яркий красный костюм состоял из прямых широкий брюк с разрезами на штанинах и блузы с асимметричным подолом и длинными рукавами.

Стоимость блузы, как у королевы, - около 90 долларов, а брюк - около 70 долларов. Более того, надевает этот костюм Летиция уже не впервые.

Королева Летиция / © Getty Images
Королева Летиция / Фото: Getty Images

Образ королева дополнила золотыми аксессуарами: прямоугольным клатчем и парой слингбэков от Magrit, а также золотыми серьгами от испанского ювелирного бренда CXC.

Королева Летиция / © Getty Images
Королева Летиция / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
456
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