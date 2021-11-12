Ярко и эффектно: Меган Маркл и еще пять королевских особ в красном

Только ленивый вчера не обсуждал платье Меган Маркл, в котором герцогиня Сассекская появилась на гала-вечере в Нью-Йорке.

Герцогиня Сассекская присоединилась к своему мужу принцу Гарри на гала-концерте и церемонии Salute to Freedom в среду, 10 ноября, в Нью-Йорке. Одета Меган была в красное платье с откровенным декольте и шлейфом от Carolina Herrera из коллекции осень-зима 2022. Многие назвали этот наряд "платьем мести", как когда-то говорили о черном платье принцессы Дианы. Мол, герцогиня хоть и от титула своего не отказалась, но идет вперед с гордо поднятой головой и ни о чем не сожалеет.

Герцогиня Меган и принц Гарри / Getty Images

Критиковали Меган и за слишком откровенное декольте. Но, оказалось, не только Маркл надела подобный аутфит на светский раут. Графиня Уэссекская Софи по меньшей мере дважды появлялась на публике в красных платьях разных оттенков и тоже с пикантным декольте.

Графиня Уэссекская / Getty Images

Графиня Уэссекская / Getty Images

А вот сама Меган, проживая в Великобритании, все же придерживалась протокола. В один из последних публичных выходов перед тем, как они с Гарри объявили, что покидают королевскую семью, она блистала в красном платье с накидкой от марки Safiyaa, подобрав к наряду красный клатч и серьги от Simone Rocha. В тот вечер они с Гарри посещали Mountbatten Festival of Music, который прошел в Лондонском королевском зале искусств и наук имени Альберта.

Герцогиня Сассекская Меган / Associated Press

Жена принца Уильяма – герцогиня Кембриджская, тоже очень любит красный цвет. Хотя, конечно, ее с таким декольте на публике увидеть можно крайне редко. В 2016 году, через чуть больше года после рождения второго ребенка – дочери Шарлотты, – Кейт посетила прием правительства Британской Колумбии в Доме правительства в Канаде и надела вот такое красное платье. В тот вечер у нее было тоже достаточно пикантное декольте, но не такое, как у Меган.

Герцогиня Кембриджская / Getty Images

А вот на запуск кампании Taking Action on Addiction в Лондоне, который Кэтрин посетила в прошлом месяце, она прибыла в плиссированной красной юбке-миди и подобрала по фигуре красную водолазку, дополнив образ бежевыми туфлями-лодочками Ralph Lauren и миниатюрной сумкой за 295 фунтов стерлингов от DeMellier.

Герцогиня Кембриджская / Getty Images

А как вам образ Камиллы в красном пальто во время открытия шестой сессии Senedd в The Senedd в Кардиффе, в Уэльсе? Красивый и яркий наряд герцогиня Корнуольская дополнила тогда шляпой-таблеткой, которые так любила раньше носить Меган. Кто-то шутил, что Камилла берет пример с Елизаветы II и готовится к тому, что однажды займет место принцессы-консорта.

Герцогиня Корнуольская / Getty Images

Сама монарх своему внешнему виду и образам, в которых появляется на публике, уделяет много внимания. Красный цвет тоже есть среди ее фаворитов, но появляется она в таких пальто, как правило, на Рождество или рождественские праздники.

Королева Елизавета II / Getty Images

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