Ярко заявила о себе: каким был образ королевы Летиции на свадьбе принцессы Мэри и принца Фредерика

На этой королевской свадьбе было много гостей из европейских королевских домов. Одной из самых ярких в тот день была испанская (на тот момент невеста) Летиция Ортис, свадьба которой была запланирована с наследным принцем Фелипе на 22 мая того же 2004 года.

Свадьба Мэри Дональдсон и кронпринца Фредерика / Фото: Associated Press

Для королевы Летиции в тот день присутствие на свадьбе тогдашних принцев Фредерика и принцессы Мэри означало ее дебют в европейском королевском кругу.

Летиция Ортис сделала все возможное, чтобы блистать в этот день на публике. Она появилась на церемонии в красном платье от испанского дизайнера Лоренцо Каприле, подчеркивающем ее стройную фигуру и декольте.

Королева Летиция и король Филипп VI на свадьбе королевы Мэри и короля Фредерика X / Фото: Getty Images

Будущая королева Испании сделала ставку на красный цвет, стремясь продемонстрировать уверенность в себе, ведь в тот день она впервые встретилась лицом к лицу с членами многих европейских королевских домов.

У наряда Летиции был драпированный лиф, полупрозрачные рукава и небольшой шлейф. А образ она тогда дополнила остроносыми туфлями-лодочками на каблуках, клатчем, расшитом бисером, двумя брошами по бокам на груди, а также бриллиантовыми серьгами с рубинами. Она собрала волосы в легкую волнистую прическу и сделала макияж с красными губами.

Королева Летиция и король Филипп VI на свадьбе королевы Мэри и короля Фредерика X / Фото: Getty Images

А накануне на предсвадебном приеме Летиция Ортис появилась в еще одном наряде от Лоренцо Каприле, как пишет royalfamily.news наряд состоял из двух частей – корсета, напоминающего жакет и маки-юбки тоже красного цвета. Она также собрала волосы в прическу, надела серьги-висюльки с камнями и сделала выразительный макияж.

Королева Летиция и король Филипп VI на свадьбе королевы Мэри и короля Фредерика X / Фото: Getty Images

Спустя семь лет мы увидели образ Летиции на свадьбе Кейт и Уильяма и он был не менее запоминающимся.

Читайте также: