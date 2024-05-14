Ярко заявила о себе: каким был образ королевы Летиции на свадьбе принцессы Мэри и принца Фредерика

14 мая датская королевская чета – королева Мэри и король Фредерик X – празднуют 20-ю годовщину свадьбы.
На этой королевской свадьбе было много гостей из европейских королевских домов. Одной из самых ярких в тот день была испанская (на тот момент невеста) Летиция Ортис, свадьба которой была запланирована с наследным принцем Фелипе на 22 мая того же 2004 года.
Для королевы Летиции в тот день присутствие на свадьбе тогдашних принцев Фредерика и принцессы Мэри означало ее дебют в европейском королевском кругу.
Летиция Ортис сделала все возможное, чтобы блистать в этот день на публике. Она появилась на церемонии в красном платье от испанского дизайнера Лоренцо Каприле, подчеркивающем ее стройную фигуру и декольте.
Будущая королева Испании сделала ставку на красный цвет, стремясь продемонстрировать уверенность в себе, ведь в тот день она впервые встретилась лицом к лицу с членами многих европейских королевских домов.
У наряда Летиции был драпированный лиф, полупрозрачные рукава и небольшой шлейф. А образ она тогда дополнила остроносыми туфлями-лодочками на каблуках, клатчем, расшитом бисером, двумя брошами по бокам на груди, а также бриллиантовыми серьгами с рубинами. Она собрала волосы в легкую волнистую прическу и сделала макияж с красными губами.
А накануне на предсвадебном приеме Летиция Ортис появилась в еще одном наряде от Лоренцо Каприле, как пишет royalfamily.news наряд состоял из двух частей – корсета, напоминающего жакет и маки-юбки тоже красного цвета. Она также собрала волосы в прическу, надела серьги-висюльки с камнями и сделала выразительный макияж.
Спустя семь лет мы увидели образ Летиции на свадьбе Кейт и Уильяма и он был не менее запоминающимся.
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