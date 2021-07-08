Яркое пальто и шляпа с перьями: королева Елизавета II не перестает радовать публику новыми выходами

Королева Елизавета II уже всем дала понять, что не собирается складывать свои полномочия как монарх.

Сегодня Ее Величество посетила Манчестерский собор и была запечатлена фотографами во время беседы с деканом Манчестерского собора Роджерсом Говендером.

Королева одета в двубортном пальто цвета морской волны и шляпе с перьями и в черных перчатках. На руке у нее висит любимая сумка от бренда Launer, также Елизавета II надела красивую бриллиантовую брошку с букетом цветов и жемчужное колье из трех нитей. В ушах были такие же, как всегда, жемчужные серьги, волосы накручены кудрями, а на губах розовая помада.

Королева Елизавета II / Getty Images

Королева была в прекрасном настроении. В последнее время она много времени уделяет личным визитами и встречам. Все это стало возможным благодаря тому, что карантинные меры предосторожности несколько ослабили в Великобритании.

Королева Елизавета II / Getty Images

Однако на днях сообщили, что супруга принца Уильяма Кейт отправлена на самоизоляцию из-за того, что контактировала с тем, кто заболел COVID-19.

Герцогиня Кембриджская / Getty Images

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