Язык тела Гарри: эксперт рассказала, что чувствовал принц на прощании с бабушкой Елизаветой II

Во время государственных похорон королевы Елизаветы II, которые прошли в Лондоне 19 сентября, много внимания было приковано к принцам Уильяму и Гарри. Враждующие братья словно примерились ради любимой бабушки, которую провожали в последний путь.
Эксперт по языку тела Джуди Джеймс рассказала, что в этот день чувствовал принц Гарри, герцог Сассекский. Гарри бросил несколько взглядов на брата Уильяма во время государственных похорон королевы, которые выглядели "сожалением" с его стороны.
Два брата, у которых, как известно, непростые отношения, вчера собрались вместе на государственной панихиде по своей бабушке королеве. В трогательных сценах оба брата шли за гробом, который везли на государственном лафете в Вестминстерское аббатство. После службы они снова прошли за гробом к Веллингтонской арке огромной процессией, а после направились в Виндзор для своего последнего прощания.
По словам эксперта по языку тела, во время службы в аббатстве Гарри особенно оглядывался на своего брата Уильяма, пишет Mirror.
Гарри было тяжело, он едва держался, чтобы не заплакать. Заплакала даже его супруга Меган, которую сфотографировали, когда она вытирала слезы.
"Во время службы он вытирал слезы и было по крайней мере два момента, когда его взгляд был направлен на Уильяма. Его выражение лица предполагало печаль и возможное сожаление", - говорит эксперт.
После того, как служба подошла к концу, и братья снова приготовились маршировать за гробом, Гарри продемонстрировал свои эмоции.
"Стоя в очереди, он наблюдал, как брат, с которым он когда-то был так близок, племянник, с которым он обожал играть, и невестка, которую он считал своей родной сестрой, выстроились перед ним без единого взгляда в его глазах. Его лицо, казалось, сморщилось в более сильном сигнале горя, и его губы снова втянулись", - говорит эксперт.
Похоже, герцог Сассекский испытал в этот день невероятный поток самых разных эмоций и, возможно даже, откровенно грустил, что ушел из семьи в 2020 году.
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