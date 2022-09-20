Язык тела Гарри: эксперт рассказала, что чувствовал принц на прощании с бабушкой Елизаветой II

Во время государственных похорон королевы Елизаветы II, которые прошли в Лондоне 19 сентября, много внимания было приковано к принцам Уильяму и Гарри. Враждующие братья словно примерились ради любимой бабушки, которую провожали в последний путь.

Эксперт по языку тела Джуди Джеймс рассказала, что в этот день чувствовал принц Гарри, герцог Сассекский. Гарри бросил несколько взглядов на брата Уильяма во время государственных похорон королевы, которые выглядели "сожалением" с его стороны.

Два брата, у которых, как известно, непростые отношения, вчера собрались вместе на государственной панихиде по своей бабушке королеве. В трогательных сценах оба брата шли за гробом, который везли на государственном лафете в Вестминстерское аббатство. После службы они снова прошли за гробом к Веллингтонской арке огромной процессией, а после направились в Виндзор для своего последнего прощания.

По словам эксперта по языку тела, во время службы в аббатстве Гарри особенно оглядывался на своего брата Уильяма, пишет Mirror.

Принцы Гарри и Уильям / Фото: Associated Press

Гарри было тяжело, он едва держался, чтобы не заплакать. Заплакала даже его супруга Меган, которую сфотографировали, когда она вытирала слезы.

"Во время службы он вытирал слезы и было по крайней мере два момента, когда его взгляд был направлен на Уильяма. Его выражение лица предполагало печаль и возможное сожаление", - говорит эксперт.

После того, как служба подошла к концу, и братья снова приготовились маршировать за гробом, Гарри продемонстрировал свои эмоции.

Меган и Гарри, Кейт и Уильям / Фото: Associated Press

"Стоя в очереди, он наблюдал, как брат, с которым он когда-то был так близок, племянник, с которым он обожал играть, и невестка, которую он считал своей родной сестрой, выстроились перед ним без единого взгляда в его глазах. Его лицо, казалось, сморщилось в более сильном сигнале горя, и его губы снова втянулись", - говорит эксперт.

Похоже, герцог Сассекский испытал в этот день невероятный поток самых разных эмоций и, возможно даже, откровенно грустил, что ушел из семьи в 2020 году.

Принц Гарри / Фото: Associated Press

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