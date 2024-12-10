Язык тела Кейт и Уильяма: эксперт рассказал о тонкостях взаимоотношений королевской пары

Принц Уильям и принцесса Кейт часто делают на публике в адрес друг друга разные жесты, по которым можно "считать" какие между парой нынче отношения.

Эксперт по языку тела Даррен Стэнтон утверждает, что принц Уэльский сделал один ключевой жест во время рождественской службы принцессы Кейт в Вестминстерском аббатстве.

Принцесса Кейт прибыла в аббатство первой перед началом службы, чтобы поприветствовать гостей и поговорить с ними, прежде чем к ней присоединились принц Уильям и их трое детей: принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи, а также остальные члены королевской семьи.

Принцесса Уэльская на рождественском концерте в Вестминстерском аббатстве с дочерью Шарлоттой и сыном Луи / Фото: Associated Press

По словам эксперта перед церемонией был один трогательный момент, который продемонстрировал "жест невербального подбадривания" со стороны мужа принцессы Уэльской.

"Кейт берет на себя инициативу. Мы видим, как Уильям подходит к Кейт. Он кладет руку ей на локоть, невербальный жест поддержки. Это был действительно приятный жест", - сказал эксперт.

Принцесса Уэльская на рождественском концерте в Вестминстерском аббатстве с семьей / Фото: Associated Press

Он также отметил решение принцессы стоять сзади во время движения со своей семьей, что является "защитным" и "доминирующим" жестом, который демонстрирует, насколько сильна связь между парой, пишет express.co.uk. "Когда они движутся вместе, она стоит сзади. Это защитный, доминирующий жест, лидер стоит сзади. Она очень заботливая и оберегающая. Я думаю, что этот год еще раз подтвердил, насколько они сильны и как сильно любят друг друга", - сказал господин Стэнтон.

Принцесса Уэльская и семья на рождественском концерте в Вестминстерском аббатстве с семьей / Фото: Associated Press

Эксперт считает, что принцесса Уэльская показала, что она "уверена в себе", появившись на своем ежегодном концерте рождественских гимнов.

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