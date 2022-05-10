Язык тела Путина: 7 признаков, что кремлевский диктатор понимает свое поражение

Специалисты по языку тела не первый раз разбирают движения Путина. А после вчерашнего его выступления на параде на Красной площади в Москве, им тоже есть что сказать.

Речь Путина - его первое крупное телеобращение с 18 марта была приурочена к 77-й годовщине победы союзников над нацистской Германией и окончания Второй мировой войны.

Майк Картер, эксперт по языку тела, наблюдал за речью Путина и рассказал изданию Mirror, что "воинственный" российский президент говорил без страсти или убежденности. То есть говоря простыми словами сам не верил в то, что произносил на многотысячную толпу. "Это именно так. Это так странно, потому что он должен знать, что война идет плохо. Он не выглядит уверенным в том, что говорит", - говорит господин Картер. Эксперт рассказал о семь признаках того, что Путин понимает, что проиграл войну.

Владимир Путин, парад 9 мая в Москве / Associated Press

Покачивание из стороны в сторону

На протяжении всей речи Путин качался из стороны в сторону или покачивался, когда говорил. "Раскачивание из стороны в сторону обычно является признаком волнения или отсутствия убежденности. Если кто-то тверд, как скала, и все еще заземлен, это показывает признаки уверенности и авторитета", - считает эксперт.

Отсутствие жестикуляции

Еще один момент, на который указывает господин Картер, заключается в том, что Путин вообще не использовал жесты руками во время своей речи. "Он вообще не использует жесты руками, а только переворачивает страницы. Мы используем наши руки, чтобы показать страсть, и, кажется, ему не хватает страсти с точки зрения языка тела. Это резко контрастирует с речью Путина 18 марта, когда он провел провоенный митинг, свободно ходил по сцене и жестикулировал руками, обращаясь к толпе".

Владимир Путин, парад 9 мая в Москве / Associated Press

Пощипывание бровей

Это могло быть не всем заметно, но Путин пощипывал область между бровями. Обычно это свидетельствует об обеспокоенности, тревожности. "Люди, которые чувствуют себя совершенно комфортно и уверенно, этого не делают".

Дыхание

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Эксперт выразил обеспокоенность по поводу дыхания кремлевского лидера и того, что это может сигнализировать о том, что ему больно.

"Это может быть не так заметно для большинства людей, но он дышит очень поверхностно. Мы задерживаем дыхание или дышим таким образом, когда что-то физически или психически не в порядке. Его дыхание очень поверхностное, что может быть связано с болью, которую он испытывает. "Мы задерживаем дыхание, когда что-то не в порядке с психикой. Он часто задерживает дыхание, и кажется, что ему не хватает воздуха".

Владимир Путин, парад 9 мая в Москве / Associated Press

Силовая позиция

Во время выступления Путин стоит, широко расставив ноги, что на первый взгляд кажется "властной позой" для уверенности. Но это может быть как-то связано с раскачиванием из стороны в сторону.

"Он мог стоять в этой позе, чтобы не упасть. Его ноги стоят на земле, что показывает, что он чувствует себя заземленным".

Отсутствие зрительного контакта

Путин изо всех сил пытается оторвать взгляд от своих записей во время выступления, что может быть признаком того, что он не чувствует страсти или целеустремленности.

"Это связано с его жестами рук, потому что он читает и смотрит вниз большую часть времени, чтобы прочитать свои заметки. Он чувствовал необходимость прочитать свои записи, чтобы все сделать правильно. Чтобы не было никакого отклонения от сценария. Именно из-за отсутствия прямого зрительного контакта речь кажется такой одномерной и лишенной драйва и страсти".

А еще Путин много моргал, по мнению эксперта человек много моргает, когда хочет скрыть правду о том, что мы видим. "Во время своей речи в поддержку митинга в марте он не следовал сценарию или телесуфлеру, поскольку, похоже, говорил с толпой спонтанно", - считает господин Картер.

Владимир Путин, парад 9 мая в Москве / Associated Press

Отсутствие улыбки

"Он ни разу не улыбнулся. В некотором смысле это немного интересно, потому что это согревающий жест, и вы думаете о великих ораторах — даже Гитлер улыбался. Улыбка — это попытка проявить теплоту, чтобы привлечь людей на свою сторону и заставить их смеяться", - говорит эксперт.

Но Путину, похоже, уже не до смеха.

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