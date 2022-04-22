Язык тела Путина и Шойгу: что рассказали невербальные жесты военных преступников

Психолог и эксперт по невербальной коммуникации Валентин Ким проанализировал видеозапись встречи президента страны-агрессора Владимира Путина с министр обороны РФ Сергеем Шойгу.

В четверг, 21 апреля, Путин и Шойгу впервые за долгое время появились на людях и провозгласили очередную победу. По словам рашистских лидеров, Мариуполь уже "взят", а территорию завода "Азовсталь" решено изолировать и не штурмовать, якобы чтобы сохранить жизнь рашистских солдат и офицеров.

Не будем анализировать эти заявления, сконцентрируемся на языке тела. Ибо он действительно был удивителен как для такого радостного для россиян известия.

Шойгу

Во время этого короткого разговора господин Шойгу сидел на краю кресла. Так садятся, либо когда очень спешат и некогда разводить беседы, либо когда испытывают давление со стороны авторитетной фигуры, сидящей напротив. В целом сдавленное туловище не производит впечатление подавленности от присутствующего напротив "авторитета".

Путин

Его поза была еще более неожиданной. Владимир Путин уже не первый раз сидит так, словно у него проблемы со спиной. Он то постоянно сползает с кресла, то пытается втиснуться в него. Соответственно, и такая посадка может свидетельствовать либо о неадекватной расслабленности, либо об ощутимом страхе, от которого тело пытается спастись, сжимаясь и вдавливаясь в кресло.

Дополнительный маркер самочувствия – жест правой рукой, которой Путин схватился за стол. В общем, такой жест может означать попытку "заземлиться", чувство неуверенности и попытку получить контакт с чем-то устойчивым.

Эти два проявления – вдавленное в кресло тело и рука, схватившаяся за стол, – вместе формируют впечатление переживаемого Путиным страха и неуверенности, желания избежать чего-нибудь неприятного.

На первый взгляд причина этого очевидна – необходимость прекратить штурм "Азовстали", особенно после категорического заявления Владимира Зеленского о невозможности дальнейших переговоров в случае уничтожения защитников Мариуполя. То есть, Путин вынужден идти на условия ультиматума своего противника. Понятна и посадка Шойгу в данном случае. Ему просто неприятно участвовать в таком позорном шаге, и он пытается закончить все быстрее, не затягивать время. Потому и присел на самый край кресла.

Вполне понятно, что руководство Кремля пытается продать под видом победы что угодно. Даже если это полное поражение. Но интересно, почему нельзя было снять другое видео, без этих явных невербальных факапов? Действительно ли никто не может сказать помешанному диктатору, что он выглядит скверно? Если это так, то сказка о голом короле становится все более актуальной.

Путин и Шойгу / facebook.com/valentin.kim.56

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