Принцесса Евгения / © Getty Images

Только поутихли разговоры об отце принцессы — бывшем принце Эндрю, которого король Чарльз лишил всех титулов и почестей, как на семью обрушилась новая проблема.

Художественную галерею Hauser & Wirth, где принцесса Евгения работает директором с 2015 года, обвиняют в нарушении антироссийских санкций после «поставки картины московскому коллекционеру», пишет The Times.

Обвинения были предъявлены после расследования, инициированного Налогово-таможенной службой. Компанию обвиняют в поставках предметов роскоши «лицу, связанному с Россией». Сделки предположительно были совершены в период с апреля по декабрь 2022 года.

Известно, что галерея передала картину «Бегство от человечества» Джорджа Кондо Александру Попову для его фонда современного искусства. Нет никаких предположений, что принцесса Евгения имела какое-либо отношение к предполагаемой сделке.

Это произошло после запрета, введенного Министерством международной торговли в апреле 2022 года, который препятствовал экспорту в Россию предметов роскоши стоимостью свыше 250 фунтов стерлингов после полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Представитель Hauser & Wirth уже сделал заявление, в котором сказал:

«Наша британская галерея обвиняется в одном случае предоставления предмета искусства лицу, связанному с Россией, не находящемуся под санкциями. Мы полностью привержены соблюдению всех наших юридических обязательств, включая санкции. Поскольку дело еще не завершено, мы не можем дать дальнейших комментариев, кроме как заявить, что мы решительно оспариваем это обвинение и намерены не признавать себя виновными», — цитирует его слова The Sun.

Напомним, принцесса Евгения является директором лондонского филиала галереи современного искусства Hauser & Wirth и два года она проходила стажировку в Нью-Йорке для того, чтобы получить эту должность.