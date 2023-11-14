Юбилей Чарльза III: интересные факты из биографии короля Великобритании

Сегодня король Чарльз III празднует свое 75-летие. Мы вспоминаем самые знаковые моменты его жизни.

Чарльз Филип Артур Джордж родился 14 ноября 1948 года и был старшим ребенком покойной королевы Елизаветы II и покойного герцога Эдинбургского Филиппа.

Британский король Георг VI со своим внуком принцем Чарльзом, внучкой принцессой Анной и его женой королевой Елизаветой / Фото: Associated Press

Он стал наследником престола всего в три года, когда умер его дедушка, король Георг VI, и монархом стала его мать Елизавета II.

Чарльз получил образование в школе Cheam и Гордонстоуне, а позже получил степень по истории в Кембриджском университете.

Он служил как в ВМФ, так и в Королевских ВВС.

Принц Чарльз и принцесса Анна / Фото: Associated Press

В 1981 году он женился на леди Диане Спенсер, а год спустя у них родился первенец – сын Уильям. Через два года, в 1984-м, родился второй сын – принц Гарри.

Принц Чарльз и Диана Спенсер в день репетиции своей свадьбы, 27 июля 1981 года / Фото: Associated Press

Принц Чарльз и принцесса Диана / Фото: Associated Press

Принцесса Диана и принц Чарльз с сыном Уильямом / Фото: Associated Press

Принцесса Диана и принц Чарльз с сыновьями / Фото: Associated Press

Брак Чарльза и Дианы распался, и в 1996 году пара официально оформила развод. Через год принцесса Диана трагически погибла в автокатастрофе в Париже.

В апреле 2005 года Чарльз женился на своей давней партнерше Камилле Паркер-Боулз.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Associated Press

Он стал королем после смерти королевы Елизаветы II 8 сентября 2022 года. В возрасте 73 лет он стал самым старым человеком, вступившим на британский престол, после того как он был наследником и принцем Уэльским в британской истории дольше всех.

Принц Чарльз и королева Елизавета II на церемонии инвеституры, 1969 год / Фото: Getty Images

Принц Чарльз и королева Елизавета II / Фото: Associated Press

Коронация Чарльза и Камиллы состоялась 6 мая 2023 года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.

Коронация короля Чарльза III / Фото: Associated Press

Чарльз очень серьезный человек, его супруга Камилла говорит, что он трудоголик, который не любит расслабляться. Но у него также отличное чувство юмора, он любит гулять и работать в саду, обожает рыжих белок, которые живут в поместье Балморал, дает им имена и позволяет заходить в дом, пишет о короле Daily Mail. А еще король опытный лыжник, ныряльщик и опытный акварелист, он умеет играть на фортепиано, виолончели и трубе.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Getty Images

Король не обедает, а его любимый чай — дарджилинг с медом и молоком.

А еще монарх очень заботиться об окружающей среде и экологии, любит искусство, неплохо рисует и является покровителем более чем 420 организаций.

Напомним, ранее мы рассказывали о причудах короля Чарльза III.

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