Юбилей королевы: стало известно, почему Меган и Гарри не появятся на балконе рядом с Ее Величеством

Юбилей королевы: стало известно, почему Меган и Гарри не появятся на балконе рядом с Ее Величеством

Уже официально известно о том, что Меган Маркл и принц Гарри приедут на празднование платинового юбилея королевы Елизаветы II в июне.

Сообщается, что принц Гарри и герцогиня Меган не просились у королевы присутствовать на балконе Букингемского дворца. В пятницу стало известно, что вместе с Ее Величеством на балкон выйдут только принцы Чарльз и Уильям с супругами Камиллой и Кэтрин, а также, возможно, графиня Софи Уэссекская и ее супруг принц Эдвард.

Меган, Гарри и королева Елизавета II с другими родственниками на балконе Букингемского дворца / Associated Press

При том, что ранее говорилось, что присутствие Сассексков на балконе может стать историческим. Ведь это, скорее всего, последнее появление королевы в окружении семьи на балконе в такой громкий юбилей. Однако, из-за того, что на балкон точно не могут пригласить сына королевы принца Эндрю из-за секс-скандала, в котором он оказался замешанным, Ее Величество решила, что вместе с ним не будут присутствовать рядом с ней и Гарри с Меган. Как пишет Mirror, это сделано для того, чтобы отношение к Эндрю не выглядело таким пренебрежительным.

Ранее пресс-секретарь Сассексов заявила: "Принц Гарри и Меган, герцог и герцогиня Сассекские рады и гордятся тем, что в июне этого года вместе со своими детьми примут участие в праздновании платинового юбилея королевы".

Меган, Гарри и королева Елизавета II с другими родственниками на балконе Букингемского дворца / Associated Press

Это будет первый раз, когда Гарри и Меган привезут свою семью в Великобританию с тех пор, как они отказались от королевских обязанностей в 2020 году. Дочери пары малышке Лили еще предстоит встретиться со своим дедушкой принцем Чарльзом, а Арчи в последний раз видел своих королевских родственников, когда ему было всего несколько недель от роду.

В юбилейные выходные Лили также отметит свой первый день рождения.

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