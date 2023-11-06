Юбилей короля Чарльза: стало известно, приедут ли на праздник Гарри и Меган

Король намерен устроить празднование в Кларенс-Хаусе 14 ноября по случаю своего дня рождения, на котором будет присутствовать множество близких родственников и друзей. Но его младшего сына принца Гарри на празднике не будет.

По словам инсайдеров, герцог Сассекский был приглашен на вечеринку, но отклонил это предложение, очевидно он избегает встречи со своим отцом.

Король Чарльз и принц Гарри / Фото: Associated Press

На выходных газета Sunday Times сообщила, что король пригласил Гарри в Балморал в сентябре, чтобы провести с ним годовщину смерти королевы Елизаветы, но вместо этого герцог отметил это событие в Виндзоре, - пишет express.

Семейный раздор начался после того, как Гарри и Меган объявили, что покидают королевскую семью в 2020 году, а усугубился в 2023 после выхода скандальных мемуаров принца Гарри. Короля и его супругу королеву Камиллу обидели слова Гарри, ведь он назвал Камиллу "злодейкой" и обвинил ее в том, что это она "сливала" всю информацию о них с Меган в прессу. С тех пор связь Чарльза и Гарри остается довольно плохой.

Принц Гарри и король Чарльз III / Фото: Getty Images

Ранее стало известно, где проведут рождество Меган и принц Гарри.

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