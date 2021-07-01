Юбилей принцессы Уэльской: 8 фактов о жизни Дианы

Сегодня принцессе Диане исполнилось бы 60 лет.

Именно сегодня в саду Кенсингтонского дворца будет открыта статуя принцессы Уэльской. На открытии будут присутствовать сыновья Дианы – принцы Уильям и Гарри. Сегодня мы вспоминаем самые известные и интересные факты из биографии Дианы.

Принцесса Диана / Associated Press

1.Диана Фрэнсис Спенсер родилась 1 июля 1961 года в Сандрингеме, в Норфолке в семье графа Джона Спенсера и Фрэнсис Рут Рош. У нее есть двое сестер – Джейн и Сара, а также брат Чарльз. Диана провела детство в Сандрингеме, там же получила начальное домашнее образование. Учительницей будущей принцессы стала гувернантка Гертруда Аллен, которая учила и ее мать. Позже Диана училась в частной школе около Кингс-Лини, затем в подготовительной школе Ридлсуорт-Холл.

2. Диане было 8 лет, когда ее родители развелись. Девочка вместе с сестрами и братом осталась жить с отцом. Вскоре отец женился во второй раз на Рейн Маккоркодейл. Но отношения с мачехой у Дианы не заладились. Девочка сильно переживала развод родителей, и это не могло не отпечататься на ее психоэмоциональном состоянии.

Принцесса Диана / Associated Press

3. В 12 лет леди Диана поступила в привилегированную школу для девочек в Уэст-Хилл, в Севеноукса, но училась плохо и так и не закончила школу. В этом возрасте будущая принцесса увлеклась танцами. Также непродолжительное время Диана училась в школе в швейцарском городе Ружмон в 1977 году. Однако жить вдали от дома оказалась не готова и вернулась назад в Лондон.

4. Со своим будущим мужем принцем Уэльским Чарльзом Диана Спенсер познакомилась в 16 лет. Это произошло в Элтропе, когда наследник приезжал туда на охоту. В то время принц встречался со старшей сестрой Дианы леди Сарой, это было в 1977 году. А уже спустя три года, в 1980-м, Чарльз увлекся Дианой, он пригласил ее провести уикенд в замке Балморал, а после - прокатиться на королевской яхте Britannia. И Диана согласилась.

Принцесса Диана и королева Елизавета II / Associated Press

5. Королевская семья тепло приняла Диану. 6 февраля 1981 года Чарльз сделал возлюбленной предложение, о помолвке официально объявили 24 февраля. Из многочисленных колец, в том числе и семейных реликвий, Диана в качестве помолвочного выбрала кольцо из 18-каратного белого золота, украшенное овальным цейлонским сапфиром 12 карат, обрамленным четырнадцатью бриллиантами, которое было похоже на помолвочное кольцо ее матери. Было очевидно, что юная 19-летняя Диана сильно тоскует по матери. Однако это кольцо никак не помогло ей обрести счастье.

6. На момент помолвки Диана работала воспитательницей в детском саду. Вскоре работу она оставила и переехала жить в Кларенс-хаус, а потом в Букингемский дворец, где жила до свадьбы. Диана стала первой королевской невестой, у которой была оплачиваемая работа до замужества. Сейчас этим фактом уже никого не удивишь.

Принцесса Диана и принц Чарльз в день помолвки / Getty Images

7. Чарльз и Диана поженились 29 июля 1981 года в соборе святого Павла. Этот собор выбрали потому, сто он может вместить больше гостей, чем Вестминстерское аббатство, где традиционно проходят королевские свадьбы. Эту сказочную церемонию посмотрело 750 миллионов телезрителей. Но сказка не принесла счастья ни Диане, ни Чарльзу.

Принцесса Диана и принц Чарльз / Associated Press

Уже во время первой беременности принцем Уильямом принцесса Уэльская чувствовала себя несчастной и устраивала скандалы мужу. На 12-й неделе беременности даже показательно бросилась с лестницы, чтобы привлечь внимание Чарльза. К счастью, ребенок не пострадал. Старший сын пары Уильям родился 21 июня 1982 года в частном крыле больницы Святой Марии в Лондоне, а 15 сентября 1984 года там же на свет появился и его брат Гарри. Принцесса рассказывала, что она и Чарльз были особенно близки во время беременности принцем Гарри.

Принцесса Диана с сыновьями Уильямом и Гарри / Associated Press

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8. Брак Чарльза и Дианы продержался 15 лет и закончился разводом 28 августа 1996 года. Принцесса Диана, сумевшая стать королевой людских сердец за это время, получала единовременно 17 млн фунтов стерлингов и еще по 400 тысяч ежегодно. Супруги подписали соглашение о конфиденциальности, которое запрещало им обсуждать детали развода или их супружеской жизни. Спустя год и три дня принцесса Диана погибла в автомобильной аварии в Париже. Согласно данным опроса, проведенного BBC в 2002 году, принцесса Уэльская занимала третье место в списке ста величайших британцев в истории. Сегодня о ней помнят не меньше прежнего.

Принцесса Диана / Associated Press

Принцесса Диана принимает подарки от поклонников в свой последний день рождения, 1 июля 1997 года / Getty Images

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Принцесса Уэльская Диана (11 фото)

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