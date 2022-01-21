Юбилейные медали королевы: Гарри, Меган и Эндрю тоже получат награды из рук Елизаветы II

6 февраля 2022 года королева Елизавета II отпразднует 70-летие восшествия на трон.

По этому случаю монарх вручит памятные медали членам своей семьи. В том числе медали получат и те члены королевской семьи, которые уже не выполняют своих королевских обязанностей - речь идет о принце Гарри, его супруге Меган и среднем сыне королевы – принце Эндрю.

Королева Елизавета II / Associated Press

Памятными медалями награждаются военнослужащие, полиция, пожарная служба, службы экстренной помощи и тюрем, а также члены королевского двора и семьи монарха. Кого именно награждать, решает королева Елизавета II, потому что финансируются эти медали из ее частного бюджета.

Как пишет People, дворец пока не называет конкретных имен и полный список еще не утверждает королевой Елизаветой II.

Некий королевский источник говорит: "Как и в случае с предыдущими юбилеями Елизаветы II, вполне вероятно, что в платиновый юбилей медали получат более широкий круг членов королевской семьи". Имеется в виду не только Гарри, Меган и Эндрю, но и принцессы Беатрис и Евгения, Зара Тиндолл с мужем Майком и другие родственники.

Британская королевская семья на балконе Букингемского дворца / Getty Images

Платиновый юбилей монарха будет широко освещаться в СМИ и праздноваться в Великобритании со 2 по 5 июня 2022 года.

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