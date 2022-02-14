Юлия Мендель впервые показала возлюбленного, опубликовав красивые фотографии в Сети

В самый романтичный день в году Юлий Мендель решила показать своего избранника.

Бывший пресс-секретарь президента Зеленского опубликовала девять часов назад в блоге в Instagram целую фотоподборку со своим мужчиной и призналась ему в любви.

"Make Love, Not War

Влюблюсь в тебя каждый день…

Мы в Киеве. Верим в Мир и Любовь!" - написала в подписи Мендель. Подборку Юля сопроводила песней "Без тебе мене нема" группы "Океан Эльзы".

Избранником Юлии стал Павел Кухта – 36-летний украинский экономист и политик, бывший первый заместитель главы министерства развития экономики (тогда эту должность занимал Тимофей Милованов). В СМИ предполагают, что пара находится в отношениях давно. Но Юлия долгое время не показывала возлюбленного.