Юлия Мендель вышла замуж и похвасталась кольцом

Бывшая пресс-секретарь Зеленского показала фото со своим мужем.
Экс-пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского – Юлия Мендель, вышла замуж. Об этом она сообщила в Instagram Stories, опубликовав фотографии со своим мужем.
Избранником бывшего пресс-секретаря Зеленского стал украинский экономист и бывший первый заместитель министра экономики Украины (2019-2020) Павел Кухта.
"Павел сделал Юле предложение сразу после того, как началась война, и он решил уйти на фронт", — написали под фото Юлии и Павла в Instagram ЖВЛ.
Мендель с новоиспеченным мужем похвастались кольцами.
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