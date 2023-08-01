Юная и в любимом жемчужном чокере на шее: рассматриваем фотографии принцессы Дианы с медового месяца

В начале августа 1981 года принцесса Диана отправилась в медовый месяц. Предлагаем взглянуть на образ, в котором стартовало ее путешествие.

Свадьба принца Чарльза и леди Дианы Спенсер состоялась в среду, 29 июля 1981 года, в соборе Святого Павла в Лондоне. После грандиозного и дорого бракосочетания, за которым наблюдали в прямом эфире зрители со многих стран, молодожены отправились в медовый месяц.

Свадьба принцессы Дианы и принца Чарльза / Фото: Associated Press

Сначало Чарльз и Диана отправились в поместье Бродлендс и пробыли там три дня, затем полетели на Гибралтар, где сели на королевскую яхту "Британия" для одиннадцати дневного круиза по Средиземному морю с посещением Туниса, Сардинии, Греции и Египта.

Когда пара прибыла на Гибралтар у прессы появилась отличная возможность их сфотографировать. Чарльз и Диана позировали фотографам по пути на яхту, они также проехали в автомобиле с открытым верхом, чтобы все собравшиеся могли их увидеть и поздравить.

Принцесса Диана и принц Чарльз, 1981 год / Фото: Associated Press

Принцесса Диана и принц Чарльз, 1981 год / Фото: Associated Press

Публика встретила пару очень тепло и радостно. Особенной восторженностью пользовалась новоиспеченная 20-летняя принцесса, которая была очень мило одета за модой 80-х годов. На Диане был белый костюм с блестками и цветочным рисунком, который она носила с голубой блузой, туфлями на небольших каблуках и клатчем, выполненным из такой же ткани, как и ее наряд.

Принцесса Диана, 1981 год / Фото: Associated Press

Также на шее у принцессы Уэльской был ее любимый жемчужный чокер.

Принцесса Диана и принц Чарльз, 1981 год / Фото: Associated Press

Но как мы знаем, за улыбками пары на этих фото, на самом деле было много неприязни и боли, которая в конечном результате вылилась в громкий развод и скандал. Даже во время медового месяца Диана подозревала Чарльза в продолжении общения с Камиллой, поскольку согласно стенограмм, опубликованных в 1992 году в книге "Диана: ее правдивая история", Чарльз в путишествии носил запонки, подаренные ему Камиллой.

28 августа 1996 года принцесса Уэльска Диана официально развелась со своим мужем принцем Чарльзом после пятнадцати лет брака и это был самый громкий разрыв в истории.

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