Юная модница: принцесса Шарлотта в милом платье с бантом блистала на концерте в честь дедушки-короля

На коронационный концерт в Виндзоре принц и принцесса Уэльские взяли с собой лишь старших детей – принца Джорджа и принцессу Шарлотту.

8-летняя Шарлотта, как всегда, очаровала публику. Она с восторгом наблюдала за тем, что происходит на сцене, комментировала это и общалась с мамой Кейт.

Принцесса Шарлотта с мамой Кейт и Уильямом на коронационном концерте в Виндзоре / Фото: Getty Images

Одета девочка была шифоновое платье с многослойным воротником и бантом на груди от self-portrait, стоимостью 310 долларов, длинные волосы Шарлотты были распущены и несколько прядей было собрано сзади заколкой. Поверх платье у принцессы было белое пальто от Amaia Kids.

Принцесса Шарлотта со своими родителями Кейт и Уильямом на коронационном концерте в Виндзоре / Фото: Getty Images

Во время концерта Шарлотта и ее старший брат Джордж размахивала своими флагами и раскачивалась в такт музыке, принцесса также с удовольствием подпевала Кэти Перри, которая выступала на концерте.

Принцесса Уэльская с детьми Шарлоттой и Джорджем на коронационном концерте в Виндзоре после коронации короля Чарльза и королевы Камиллы / Фото: Associated Press

Принца Луи на это мероприятие не взяли, вероятно это связано с тем, что он еще слишком мал для таких утомительных по времени мероприятий. Хотя стоит отдать ему должное, почти два часа службы коронации в Вестминстерском аббатстве он высидел.

Принцесса Шарлотта на коронационном концерте в Виндзоре / Фото: Associated Press

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