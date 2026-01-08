Юная принцесса Кейт в роли подружки невесты: милые кадры, которых не видела публика

Принцесса Кейт / © Getty Images

Видео и фото, которые опубликовало издание Daily Mail демонстрирует, как 9-летняя будущая принцесса Уэльская в роли подружки невестки сияет на свадьбе.

Почти восьмиминутный видеоролик со свадьбы мистера Голдсмита и Миранды Фут был впервые опубликован в 2017 году — через шесть лет после свадьбы Кейт и принца Уильяма.

Принц Уильям и принцесса Кейт / © Associated Press

На видео, впервые полученном агентством SWNS, Кейт и ее младшая сестра Пиппа, одетые в одинаковые платья подружек невесты и цветочные венки, присоединились к свадебной процессии возле церкви Святого Петра в Бернхэме, графство Бакс.

Младший брат сестер Миддлтон, Джеймс, не остался в стороне и в роли пажа, когда троица сопровождала Гэри и Миранду (которые с тех пор развелись) к алтарю.

Кейт Миддлтон в детстве / © Getty Images

В коротком фрагменте видеоролика Кейт получает подарок от жениха в знак благодарности, а поклонники в X отмечают, что ее «прекрасная улыбка, природная грация и изящные манеры мгновенно узнаваемы» даже в юном возрасте.

Напомним, завтра, 9 января, принцессе Уэльской исполняется 44 года.