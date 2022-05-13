Юристы призывают мировое сообщество остановить геноцид против украинского народа

Украинские юристы и ведущие юридические ассоциации обратились к мировому сообществу с призывом остановить геноцид против украинского народа.

Основные мнения, изложенные в обращении:

Большинство доказательств, которые уже были задокументированы и подтверждены независимыми наблюдателями, могут рассматриваться как свидетельства геноцида, преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных Россией

Критерии, по которым мы делаем эти выводы, прописаны в Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него (Конвенция о геноциде).

Статья II Конвенции о геноциде включает действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую:

убийство членов группы;

нанесение серьезного телесного или психического вреда членам группы;

умышленное создание для группы условий жизни, рассчитанных на полное или частичное физическое уничтожение;

введение мер, направленных на предотвращение рождаемости внутри группы;

принудительный перевод детей из группы в другую группу.

Часть фактов, включающих по состоянию на 4 апреля 2022 года следующие (но есть еще многие другие, которые еще предстоит зарегистрировать и сообщить):

Умышленное убийство мирных жителей, пытки и массовые изнасилования. Продолжающаяся беспрецедентная кампания умышленных обстрелов со стороны России Отказ России в гуманитарной помощи нуждающимся. Массовые депортации гражданского населения Украины с оккупированных территорий.

И особое внимание уделяется конкретному намерению российских преступников совершить геноцид украинцев путем полного или частичного уничтожения украинцев как национальной группы. Это подтверждается следующими фактами:

возражение президента РФ права Украины на существование как суверенного государства; нацеливание на мирных жителей; использование неизбирательного оружия; использование мобильных крематориев и массовых захоронений для сокрытия подлинного количества украинских мирных жителей, убитых россиянами; умышленные неизбирательные нападения на украинское культурное наследие; преследование украинских активистов, журналистов, политиков и других ярых патриотов с помощью так называемых "списков уничтожения" и использования наемников и убийц.

Поддержите петицию, подписывайтесь, требуйте, что борьба с преступлением геноцида не может быть делом только Украины.

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