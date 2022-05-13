Юристы призывают мировое сообщество остановить геноцид против украинского народа

Украинские юристы и ведущие юридические ассоциации обратились к мировому сообществу с призывом остановить геноцид против украинского народа.
Основные мнения, изложенные в обращении:
Большинство доказательств, которые уже были задокументированы и подтверждены независимыми наблюдателями, могут рассматриваться как свидетельства геноцида, преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных Россией
Критерии, по которым мы делаем эти выводы, прописаны в Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него (Конвенция о геноциде).
Статья II Конвенции о геноциде включает действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую:
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убийство членов группы;
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нанесение серьезного телесного или психического вреда членам группы;
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умышленное создание для группы условий жизни, рассчитанных на полное или частичное физическое уничтожение;
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введение мер, направленных на предотвращение рождаемости внутри группы;
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принудительный перевод детей из группы в другую группу.
Часть фактов, включающих по состоянию на 4 апреля 2022 года следующие (но есть еще многие другие, которые еще предстоит зарегистрировать и сообщить):
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Умышленное убийство мирных жителей, пытки и массовые изнасилования.
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Продолжающаяся беспрецедентная кампания умышленных обстрелов со стороны России
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Отказ России в гуманитарной помощи нуждающимся.
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Массовые депортации гражданского населения Украины с оккупированных территорий.
И особое внимание уделяется конкретному намерению российских преступников совершить геноцид украинцев путем полного или частичного уничтожения украинцев как национальной группы. Это подтверждается следующими фактами:
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возражение президента РФ права Украины на существование как суверенного государства;
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нацеливание на мирных жителей;
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использование неизбирательного оружия;
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использование мобильных крематориев и массовых захоронений для сокрытия подлинного количества украинских мирных жителей, убитых россиянами;
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умышленные неизбирательные нападения на украинское культурное наследие;
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преследование украинских активистов, журналистов, политиков и других ярых патриотов с помощью так называемых "списков уничтожения" и использования наемников и убийц.
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