Ювелирная шкатулка герцогини Сассекской: украшения, которые Меган носила в 2021 году

Когда Меган Маркл жила в королевской семье, она имела доступ к королевской сокровищнице. Но, сложив с себя королевские полномочия герцогиня Сассекская теперь сама покупает себе украшения или ей дарит их муж принц Гарри. Рассматриваем ювелирные новинки Меган, которые появились в ее шкатулке в 2021 году.

Ожерелье от The Class

В украшении герцогиня Сассекская вышла на связь во время записи шоу Джеймса Кордена, в котором тогда снимался принц Гарри. Украшение ручной работы, стоимостью 1295 долларов создано из желтого золота 585 пробы.

Меган Маркл

Камень, который в нем используется, считается камнем искренности и мудрости и особенно полезен для тех, кто нуждается в повышении уверенности в себе и более сильной связи со своим внутренним голосом. Airelume - это коллекция ювелирных украшений ручной работы из глубоко заряженных, энергетически значимых драгоценных камней. Каждый драгоценный камень подбирается индивидуально и несет в себе уникальную земную энергию.

Украшения Меган Маркл / shop.theclass.com

Браслет от Jennifer Meyer

На интервью к Опре Уинфри Меган Маркл приехала с новым золотым браслетом на запястье.

Меган / Getty Images

Украшение от Jennifer Meyer стоимостью 3 тысячи долларов характеризуется на сайте, как неподвластный времени теннисный браслет, изготовленный вручную из полированного 18-каратного желтого золота, который станет шикарным дополнением вашего повседневного стиля.

Украшения Меган / https://jennifermeyer.com/

Ожерелье от Awe Inspired

Носит Меган не только дорогие украшения. Во время записи видеообращения в поддержку вакцинации, которая транслировалась на концерте Global Citizen Vax Live. Меган появилась с подвеской на шее, которая называлась "Сила женщины" от бренда Awe Inspired на котором собрана в кулак рука.

Meghan’s poignant message about vaccine equity at #VaxLive concert and her soon to be born baby daughter #DuchessMeghan will have with #PrinceHarry pic.twitter.com/FDvFHuMo1S — Carolyn Durand (@CarolynDurand) May 9, 2021

Бренд был основан в 2017 году трижды победившей рак Джилл Джонсон и ее сыном Максом. Бренд выпускает кулоны-талисманы и другие украшения. Стоимость такого кулона 150 долларов.

Украшения Меган / https://aweinspired.com/

Зодиакальные подвески от Logan Hollowell

Украшения Меган

В свой день рождения Меган Маркл появилась на видео в новых подвесках. На шее герцогини было две подвески в виде зодиакальных созвездий от ювелирного бренда Logan Hollowell. Созвездие Тельца было посвящено ее сыну Арчи, а созвездие Близнецов - дочери Лили. Стоимость подвесок не маленькая: Телец - 1785 долларов, Близнецы - 1600 долларов. Они выполнены из 14-каратного золота, а в сами подвески инкрустированы бриллианты.

Все еще носит свадебные серьги

Украшения Меган / Associated Press

Когда Меган и Гарри посещали обсерваторию One World в Нью-Йорке, герцогиня Меган надела особенные серьги, те самые, в которых она выходила замуж за принца Гарри в 2018 году. А это значит, что некоторые ювелирные украшения остались у нее еще со времен "королевской ювелирной шкатулки".

Кольцо с розовым сапфиром

Во время записи ролика Spotify Stream On внимание поклонников привлекло новое кольцо Меган с розовым сапфиром от канадской марки Ecksand. На своей странице в Instagram ювелирный бренд поблагодарил Меган за такой выбор. Кольцо украшено розовым сапфиром Rose Cut Pink Sapphire в 6 карат. Это украшение из переработанного желтого золота с россыпью бриллиантов 0,20 карат. Экологическое украшение герцогиня Сассекская решила надеть для первого публичного выступления с момента объявления о своей второй беременности.

Ожерелье Elisa

Украшения Меган

В прошлом году Меган написала книгу под названием The Bench ("Скамейка"). На YouTube-канале Brightly, который принадлежит американскому издательству Random House, издавшему книгу Меган, вышло видео, в котором герцогиня прочитала книгу, написанную собственноручно. Многие обратили внимание на подвеску, в которой герцогиня появилась в кадре. Это золотое ожерелье Elisa от американского дизайнера Кендры Скотт стоимостью 150 долларов.

Кольцо Zodiac

Меган Маркл на шоу Эллен Дедженерес

На шоу Эллен Дедженерес Меган приехала с необычным кольцом-печаткой с бриллиантами от бренда Mateo за 2050 долларов. На нем была печатка c изображением Близнецов - знака зодиака дочери Меган - Лили. Кольцо Zodiac изготовлено из твердого желтого золота 14 карат и инкрустировано сверкающими бриллиантами. Выбрать можно любой знак зодиака.

Украшения Меган / https://mateonewyork.com/

Браслет от Mateo

Меган Маркл на саммите

В 2021 году Меган Маркл приняла участие в саммите DealBook Online в газете The New York Times. В этот раз на публике герцогиня появилась с золотым браслетом на запястье от бренда Mateo. Украшение Gold Diamond Eye of Protection Bracelet стоимостью 1500 долларов, сделано из золота 14 карат, бриллиантов и вручную расписано эмалью опытными мастерами. Eye of Protection - это классическая и незаменимая вещь, которая отражает нежелательную энергию. А Меган, как видите, очень чувствительно относится к разного рода энергетическим штукам.

Украшения Меган / https://mateonewyork.com/

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