Ювелирная шкатулка принцессы Дианы: жемчужное колье, которое никто не носил после смерти его хозяйки

У принцессы Уэльской Дианы была огромная шкатулка ювелирных украшений.

Сегодня рассказываем вам об одном жемчужном ожерелье Дианы, которое она получила в качестве одного из своих свадебных подарков, когда выходила замуж за принца Чарльза 29 июля 1981 года.

Это жемчужное ожерелье с бриллиантовой и сапфировой застежкой она носила довольно часто в те годы. Изначально колье было длиннее, но в 1983 году принцесса Диана по неизвестной причине решила его укоротить. Носила его принцесса преимущественно в комплекте с разными жемчужными серьгами и часто появлялась в нем на торжественных приемах.

Принцесса Диана / Getty Images

После смерти Дианы в 1997 году это ожерелье так и осталось в ее шкатулке, никто его больше не надевал, в отличие от других украшений принцессы, которые, как известно, были поделены между сыновьями Дианы – принцами Уильямом и Гарри. Теперь украшения принцессы Уэльской носят ее невестки – Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская, и Меган Маркл, герцогиня Сассекская.

Принцесса Диана / Getty Images

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