В кобальтовой блузке и черных брюках: принцесса Раджва поддержала мужа на форуме
Иорданская принцесса Раджва сопровождала своего мужа кронпринца Хусейна на форуме Tawasol Forum.
Принцесса Раджва появилась на мероприятии в черных широких брюках, дополненных красивой блузкой кобальтового цвета от бренда Joseph. Она отличалась модным узлом на шее и была заправлена в брюки, чтобы подчеркнуть талию.
Образ Раджва дополнила сумкой из мягкой зернистой кожи от Yves Saint Laurent, волосы заколола шпилькой сзади, а также надела серьги-висюльки с камнями и сделала легкий макияж.
Кронпринц Хусейн был одет в классический костюм и белую рубашку, а также обошелся без галстука.
Этот выход в свет кронпары состоялся после того, как в конце апреля принцесса Раджва отметила свой 32-й день рождения. Тогда ее муж поделился с подписчиками своего Instagram милым семейным портретом, на котором они двое были запечатлены со своей полуторагодовалой дочерью принцессой Иман.