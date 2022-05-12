За бывшим возлюбленным Алины Кабаевой охотятся подчиненные Путина

До встречи с Путиным гимнастка Алина Кабаева состояла несколько лет в отношениях с капитаном милиции Давидом Муселиани. А сейчас за ним охотится личное ЦРУ президента РФ.

Бывший капитан полиции Давид Муселиани обвиняется Следственным комитетом России в хищении государственных средств, связанных с серией диверсий в арктических портах.

Предполагаемые преступления беглеца были совершены, когда он служил полковником, отвечающим за "антикриминальные меры безопасности" в российской национальной гвардии, которая подчиняется непосредственно Путину, пишет Daily Mail. Бывшему парню Алины Кабаевой грозит тюрьма, если его обнаружат в его иностранном убежище и экстрадируют в Москву.

Путин и Кабаева / Фото: Associated Press

Российский Следственный комитет возглавляет однокурсник Путина по университету. Муселиани и другие подсудимые обвиняются в получении взяток при поставках снегоходов, вездеходов и катеров арктическим силам гвардии. Обвинения в адрес бывшего любовника Кабаевой и четырех других высокопоставленных российских охранников могут привести к тюремному заключению на срок до пяти лет.

Сообщается, что Муселиани находится в международном розыске в России.

Тем временем Алина Кабаева, у которой сегодня день рождения, по сообщениям СМИ проводит его в Сочи, где также находится и президент Путин.

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