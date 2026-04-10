Чарльз и его отец принц Филипп / © ALS Association

Реклама

Супруг королевы Елизаветы II скончался 9 апреля 2021 года, а его сын король Чарльз ранее в документальном фильме BBC рассказал о том, какой была его последняя беседа с отцом.

В фильме «Принц Филипп: Королевская семья помнит», который вышел в эфир вскоре после его смерти, Чарльз рассказал, что они обсуждали в том последнем разговоре предстоящее 100-летие герцога Эдинбургского, которого должно было состояться 10 июня 2021 года.

Принц Филипп, герцог Эдинбургский / © Associated Press

«Я сказал громко: „Мы говорим о твоем дне рождения“, потому что он немного оглох. А он спросил: „Что?“ И я ответил: „Мы говорим о твоем дне рождения и о том, будет ли праздничный обед“», — вспоминал Чарльз.

Реклама

Смеясь, Чарльз продолжил: «А он сказал: „Ну, я же должен дожить до этого, правда?“». После паузы Чарльз добавил: «Я сказал: „Я знал, что ты так скажешь!“ В любом случае, это приятное воспоминание».

Документальный фильм был снят в начале 2021 года и первоначально задумывался как часть празднования 100-летия герцога, пишет Hello!.

Принц Чарльз, королева Елизавета II и принц Филипп / © Associated Press

После трагической смерти Филиппа 9 апреля в возрасте 99 лет программа была изменена и теперь включает интервью с его семьей, записанные до и после его кончины.

В мероприятии приняли участие все дети Елизаветы и Филиппа — король Чарльз, принцесса Анна, принц Эндрю и принц Эдвард, а также взрослые внуки пары. Семья поделилась несколькими милыми и забавными историями о покойном герцоге, особенно подчеркнув чувство юмора Филиппа и его любовь к розыгрышам.

Реклама

