Свадьба принцессы Дианы и принца Чарльза / © Associated Press

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Вспоминая день накануне их свадьбы издание Daily Mail пишет, что вечер перед венчанием будущая принцесса Уэльская провела с сестрами в Кларенс-хаусе.

Молодая невеста, которой только что исполнилось 20 лет, не выглядела в тот день счастливой. А десять лет спустя она призналась журналисту Эндрю Мортону, что «накануне вечером у нее случился очень сильный приступ булимии».

Свадьба принцессы Дианы и принца Чарльза Уэльского, 29 июля 1981 год / © Associated Press

В период с 1991 по 1992 год принцесса Диана записывала аудиокассеты для Мортона, которые стали основным источником его авторизованной биографии «Диана: ее правдивая история», которая стала бестселлером.

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В записях Диана рассказывает, что ее публичный образ часто сильно отличался от ее реальной личности.

«Я съела все, что смогла найти, что забавляло мою сестру, и никто не понимал, что происходит», — сказала Диана о дне накануне ее свадьбы с Чарльзом. «Это было очень секретно. В ту ночь мне было плохо, как попугаю. Это было ярким свидетельством того, что происходило».

Свадьба принцессы Дианы и принца Чарльза Уэльского, 29 июля 1981 год / © Associated Press

Диане было трудно заснуть в ту ночь. И вот наступило утро.

«Я была очень, очень спокойна, смертельно спокойна», — сказала Диана.

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«Я чувствовал себя ягненком на заклание. Я знала это и ничего не могла с этим поделать. Моя последняя ночь свободы была с Джейн в Кларенс-хаусе», — говорила Диана.

Свадьба принцессы Дианы и принца Чарльза Уэльского, 29 июля 1981 год / © Associated Press

Напомним, 29 июля 1981 года, 44 года назад, Диана Спенсер вышла замуж за Чарльза в соборе Святого Павла в присутствии 3500 гостей.

Ранее мы уже рассказывали пять фактов, которых вы не знали о свадьбе Дианы и Чарльза.

Свадьба принцессы Дианы и принца Чарльза Уэльского, 29 июля 1981 год / © Associated Press

Принцесса Диана и принц Чарльз, свадьба 29 июля 1981 года / © Associated Press Принцесса Диана и принц Чарльз, свадьба 29 июля 1981 года / © Associated Press Принцесса Диана и принц Чарльз, свадьба 29 июля 1981 года / © Associated Press Принцесса Диана и принц Чарльз, свадьба 29 июля 1981 года / © Associated Press Принцесса Диана и принц Чарльз, свадьба 29 июля 1981 года / © Associated Press Принцесса Диана и принц Чарльз, свадьба 29 июля 1981 года / © Associated Press Принцесса Диана и принц Чарльз, свадьба 29 июля 1981 года / © Associated Press Cвадебное платье принцессы Дианы во время предварительного просмотра выставки Diana: A Celebration в Национальном центре конституции в Филадельфии, 1 октября 2009 год / © Associated Press Дизайнер Элизабет Эмануэль стоит с двумя платьями и блузкой, которые она спроектировала для принцессы Дианы на аукционе в Лондоне. / © Associated Press Свадьба принцессы Дианы и принца Чарльза / © Associated Press Свадьба принцессы Дианы и принца Чарльза / © Associated Press Свадьба принцессы Дианы и принца Чарльза / © Associated Press Свадьба принцессы Дианы и принца Чарльза / © Associated Press Свадьба принцессы Дианы и принца Чарльза / © Associated Press Свадьба принцессы Дианы и принца Чарльза / © Associated Press Свадьба принцессы Дианы и принца Чарльза / © Associated Press Свадьба принцессы Дианы и принца Чарльза / © Getty Images Свадьба принцессы Дианы и принца Чарльза / © Associated Press Свадьба принцессы Дианы и принца Чарльза / © Associated Press Свадьба принцессы Дианы и принца Чарльза / © Associated Press Свадьба принцессы Дианы и принца Чарльза / © Associated Press