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За день до венчания: воспоминания принцессы Дианы о том, как она провела последнюю ночь перед свадьбой с принцем Чарльзом
Сегодня исполняется 44 года со дня свадьбы леди Дианы Спенсер и принца Уэльского Чарльза. Они поженились 29 июля 1981 года в соборе Святого Павла.
Вспоминая день накануне их свадьбы издание Daily Mail пишет, что вечер перед венчанием будущая принцесса Уэльская провела с сестрами в Кларенс-хаусе.
Молодая невеста, которой только что исполнилось 20 лет, не выглядела в тот день счастливой. А десять лет спустя она призналась журналисту Эндрю Мортону, что «накануне вечером у нее случился очень сильный приступ булимии».
В период с 1991 по 1992 год принцесса Диана записывала аудиокассеты для Мортона, которые стали основным источником его авторизованной биографии «Диана: ее правдивая история», которая стала бестселлером.
В записях Диана рассказывает, что ее публичный образ часто сильно отличался от ее реальной личности.
«Я съела все, что смогла найти, что забавляло мою сестру, и никто не понимал, что происходит», — сказала Диана о дне накануне ее свадьбы с Чарльзом. «Это было очень секретно. В ту ночь мне было плохо, как попугаю. Это было ярким свидетельством того, что происходило».
Диане было трудно заснуть в ту ночь. И вот наступило утро.
«Я была очень, очень спокойна, смертельно спокойна», — сказала Диана.
«Я чувствовал себя ягненком на заклание. Я знала это и ничего не могла с этим поделать. Моя последняя ночь свободы была с Джейн в Кларенс-хаусе», — говорила Диана.
Напомним, 29 июля 1981 года, 44 года назад, Диана Спенсер вышла замуж за Чарльза в соборе Святого Павла в присутствии 3500 гостей.
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