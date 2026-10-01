За детьми Меган и Гарри в Британии уже охотятся папарацци

Меган и Гарри / © Associated Press

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По сообщениям СМИ, возле школы, где учатся Арчи и Лилибет, были замечены два фотографа-папарацци, что вызвало очередную тревогу в связи с угрозой безопасности для семьи Сассекских.

Американские СМИ сообщают, что сотрудники службы безопасности Гарри и Меган заметили иностранных фотографов неподалеку от новой школы, где учились дети пары.

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Меган и Гарри с дочерью Лилибет / © Instagram Меган Маркл

Охрана принца Гарри и Меган зафиксировала номерной знак автомобиля, которым пользовались фотографы, но это был арендованный автомобиль. Инцидент произошел в понедельник и, вероятно, вызвал дополнительные опасения по поводу безопасности герцога и герцогини, и их детей, пишет express. Фотографии, предположительно сделанные этими фотографами, не были опубликованы ни одним британским СМИ.

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После возвращения в Великобританию Гарри и Меган выразили обеспокоенность по поводу безопасности. Из-за опасений они забрали принца Арчи и принцессу Лилибет из их первоначальной новой школы, поскольку уже там возникли некоторые трудности.

Меган и Гарри / © Associated Press

Тем временем, Министерство внутренних дел продолжает проверку вопроса о том, следует ли предоставить семье охрану за счет средств налогоплательщиков. Считается, что принц Гарри пытался получить это несколько раз после того, как потерял охрану в 2020 году, когда принял решение отказаться от королевских обязанностей.

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