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За два дня до смерти: фотограф, сделавший последние снимки Елизаветы II, рассказал, о чем они говорили с королевой

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За два дня до смерти: фотограф, сделавший последние снимки Елизаветы II, рассказал, о чем они говорили с королевой

Королева Елизавета II / Фото: Associated Press

Фотограф Джейн Барлоу рассказала, какой запомнила королеву во время их последней встречи.

Последние фотографии королевы Елизаветы II сделала фотограф PA Media Джейн Барлоу. Она сняла последнюю аудиенцию монархини с новым премьер-министром Лиз Трасс во вторник, 6 сентября, за два дня до смерти королевы.

Барлоу вспомнила, что в тот день Елизавета II была "очень улыбающейся", пишет BBC News.

Королева Елизавета II / © Associated Press
Королева Елизавета II / Фото: Associated Press

До прибытия Лиз Трасс они мило разговаривали. Королева говорила о погоде и о том, как темно, была "хрупкой" и в хорошем настроении.

Королева Елизавета II / © Associated Press
Королева Елизавета II / Фото: Associated Press

"Я была там, чтобы сфотографировать ее встречу с новым премьер-министром, но для меня лучшим был снимок королевы отдельно. И теперь он, очевидно, стал еще важнее. Это настоящая привилегия — иметь возможность сделать эту фотографию, это честь и привилегия. Это касается многих частей нашей работы", — сказала госпожа Барлоу.

Королева Елизавета II и Лиз Трасс / © Associated Press
Королева Елизавета II и Лиз Трасс / Фото: Associated Press

Джейн рассказала, что Елизавета II встретила Трасс с широкой улыбкой.

Фотография, на которой королева пожимает руку премьер-министру, вызвала беспокойство у всех относительно ее здоровья, поскольку на правой руке Ее Величества, казалось, был синяк.

Королева Елизавета II и Лиз Трасс / © Associated Press
Королева Елизавета II и Лиз Трасс / Фото: Associated Press

Барлоу сказала, что королева выглядела лучше в конце июня, когда она ее фотографировала.

"Она действительно выглядела более хрупко, чем когда я фотографировала ее летом", — заметила Барлоу.

"Когда она пришла на Холирудскую неделю, тогда мне сказали, что у нее будет одна, возможно, две встречи, но на той неделе у нее было достаточно много", – вспомнила Джейн.

На той неделе Барлоу фотографировала королеву во время аудиенции с первым министром Шотландии Николой Стерджен и президентом Холируда Элисоном Джонстоном. Елизавета II также участвовала в ряде официальных мероприятий.

Королева Елизавета II и Никола Стерджен / © Associated Press
Королева Елизавета II и Никола Стерджен / Фото: Associated Press
Королева Елизавета II / © Getty Images
Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Напомним, стало известно, что сделала Елизавета II перед смертью, прежде чем мирно уйти.

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