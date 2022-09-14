За два дня до смерти: фотограф, сделавший последние снимки Елизаветы II, рассказал, о чем они говорили с королевой

Фотограф Джейн Барлоу рассказала, какой запомнила королеву во время их последней встречи.
Последние фотографии королевы Елизаветы II сделала фотограф PA Media Джейн Барлоу. Она сняла последнюю аудиенцию монархини с новым премьер-министром Лиз Трасс во вторник, 6 сентября, за два дня до смерти королевы.
Барлоу вспомнила, что в тот день Елизавета II была "очень улыбающейся", пишет BBC News.
До прибытия Лиз Трасс они мило разговаривали. Королева говорила о погоде и о том, как темно, была "хрупкой" и в хорошем настроении.
"Я была там, чтобы сфотографировать ее встречу с новым премьер-министром, но для меня лучшим был снимок королевы отдельно. И теперь он, очевидно, стал еще важнее. Это настоящая привилегия — иметь возможность сделать эту фотографию, это честь и привилегия. Это касается многих частей нашей работы", — сказала госпожа Барлоу.
Джейн рассказала, что Елизавета II встретила Трасс с широкой улыбкой.
Фотография, на которой королева пожимает руку премьер-министру, вызвала беспокойство у всех относительно ее здоровья, поскольку на правой руке Ее Величества, казалось, был синяк.
Барлоу сказала, что королева выглядела лучше в конце июня, когда она ее фотографировала.
"Она действительно выглядела более хрупко, чем когда я фотографировала ее летом", — заметила Барлоу.
"Когда она пришла на Холирудскую неделю, тогда мне сказали, что у нее будет одна, возможно, две встречи, но на той неделе у нее было достаточно много", – вспомнила Джейн.
На той неделе Барлоу фотографировала королеву во время аудиенции с первым министром Шотландии Николой Стерджен и президентом Холируда Элисоном Джонстоном. Елизавета II также участвовала в ряде официальных мероприятий.
Напомним, стало известно, что сделала Елизавета II перед смертью, прежде чем мирно уйти.
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