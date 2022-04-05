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"За Харьков, Марик, за Ирпень": украинская поэтесса Анастасия Дмитрук опубликовала новое сильное стихотворение

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"За Харьков, Марик, за Ирпень": украинская поэтесса Анастасия Дмитрук опубликовала новое сильное стихотворение

Анастасия Дмитрук / скриншот с видео

Украинская поэтесса Анастасия Дмитрук, являющаяся автором знаменитого эмоционального стихотворения "Никогда мы не будем братьями", написанного после аннексии Крыма, опубликовала новое стихотворение.

"Посвящается украинской армии, территориальной обороне, волонтерам, врачам и каждому, кто сегодня борется за Украину", — написала поэтесса под видео.

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