"За Харьков, Марик, за Ирпень": украинская поэтесса Анастасия Дмитрук опубликовала новое сильное стихотворение

"За Харьков, Марик, за Ирпень": украинская поэтесса Анастасия Дмитрук опубликовала новое сильное стихотворение

Украинская поэтесса Анастасия Дмитрук, являющаяся автором знаменитого эмоционального стихотворения "Никогда мы не будем братьями", написанного после аннексии Крыма, опубликовала новое стихотворение.

"Посвящается украинской армии, территориальной обороне, волонтерам, врачам и каждому, кто сегодня борется за Украину", — написала поэтесса под видео.

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