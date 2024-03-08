За несколько дней до родов: как выглядела в свою первую беременность принцесса Диана

Нам попалось это милое архивное фото, на котором принцесса Уэльская запечатлена во время своей первой беременности. Фото было сделано 17 июня 1982 года за несколько дней до рождения их первенца Уильяма, который появился на свет 21 июня.

На снимке принцесса Диана запечатлена в нежно-розовом платье для беременных и белом кардигане, в тот день она присутствовала на матче по поло в Большом Виндзорском парке.

Принцесса Диана и принц Чарльз / Фото: Getty Images

Принцесса дополнила свой образ белыми колготами, балетками, жемчужным чокером на шее, жемчужными серьгами и золотым браслетом. Принц Чарльз был запечатлен рядом с ней и одет в костюм для поло.

Напомним, когда принцесса Диана была беременна во второй раз, она часто носила розовые наряды, и поэтому многие ее поклонники думали, что Диана ждет девочку. Но, как мы уже знаем, на свет появился второй сын – принц Гарри.

Принцесса Диана и принц Чарльз с сыном Уильямом / Фото: Getty Images

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